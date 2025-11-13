O ανάδρομος Ερμής ευνοεί 4 ζώδια από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου – «Ανατρέπετε το σενάριο και βγαίνετε νικητές»

marinasiskos

timeout

O ανάδρομος Ερμής ευνοεί 4 ζώδια από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου
Φωτογραφία: Pexels

Παρά τη φήμη του ανάδρομου Ερμή ότι προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό, αυτή τη φορά η ενέργεια του ανάδρομου Ερμή του Νοεμβρίου 2025 φαίνεται να ευνοεί μερικά τυχερά ζώδια.

Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια από σήμερα – «Το σύμπαν ανταμείβει το θάρρος σας και σας οδηγεί στην επιτυχία»

Τη στιγμή που οι περισσότεροι θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα, πιθανούς χωρισμούς και παρεξηγήσεις, «αυτά τα τέσσερα ζώδια πρόκειται να ανακτήσουν τη δύναμη που είχατο παρελθόν», εξήγησε η αστρολόγος Camila Regina σε ένα βίντεο, προσθέτοντας ότι θα έχουν την ευκαιρία να «επανασυνδεθούν με έναν παλιό έρωτα και να ανακαλύψουν αλήθειες που θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή τους».

Αν το τελευταίο διάστημα νιώθατε πως όλα πήγαιναν ανάποδα, ετοιμαστείτε για αλλαγές. Η τύχη αλλάζει πορεία υπέρ σας, καθώς αυτός ο ανάδρομος Ερμής μοιάζει έτοιμος να φέρει μια κινηματογραφική ανατροπή στη ζωή σας.

Τα 4 ζώδια που έχουν «μήνυμα» από το σύμπαν – «Εμπιστευτείτε το timing, κάποια γεγονότα δεν είναι τυχαία»

O ανάδρομος Ερμής ευνοεί 4 ζώδια από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου

  • Σκορπιός,
  • Τοξότης,
  • Κριός,
  • Λέων

Σκορπιός

Σκορπιοί, η τύχη είναι με το μέρος σας κατά τη διάρκεια αυτού του ανάδρομου Ερμή, ο οποίος, όπως εξήγησε η Regina, «είναι ένα καρμικό remix  στην ερωτική σας ζωή». Δεν θα έχετε μόνο δεύτερες ευκαιρίες στον έρωτα, αλλά θα κοιτάξετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας και θα ανοιχτείτε περισσότερο συναισθηματικά. Αν και στην αρχή μπορεί να νιώσετε κάποια αμηχανία, η συζήτηση που θέλατε εδώ και καιρό να κάνετε, επιτέλους θα πραγματοποιηθεί.

«Αυτό θα είναι το εισιτήριό σας για να αναθεωρήσετε και να επανασχεδιάσετε οτιδήποτε επιθυμείτε εδώ και καιρό», είπε η Regina — και με την τύχη στο πλευρό σας, μπορείτε να περιμένετε να αποκτήσετε ό,τι έχετε ποτέ ονειρευτεί, συμπεριλαμβανομένης μιας απρόσμενης αναζωπύρωσης στη σχέση σας.

Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 16 Νοεμβρίου – «Η ζωή που θέλετε να ζήσετε σας περιμένει»

Τοξότης

Τοξότες, αν αισθάνεστε χαμένοι τελευταία, μην ανησυχείτε πολύ. Σύμφωνα με τη Regina , αυτός ο ανάδρομος Ερμής «αφορά την ταυτότητά σας, το πώς παρουσιάζετε τον εαυτό σας και ολόκληρη τη ζωή σας».

Θα είναι δύσκολο, αλλά το σύμπαν σας καλεί να απογυμνωθείτε και να βρείτε τον αληθινό σας εαυτό. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να γίνετε πιο άμεσοι, «η αλήθεια θα αναδυθεί σαν λάβα», είπε η Regina.

Και κάτι ακόμη σημαντικό: στις 20 Νοεμβρίου θα συμβεί ένα φαινόμενο Cazimi (όταν ο Ερμής ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τον Ήλιο). Αν θέλετε λοιπόν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον Νοέμβριο, κρατήστε αυτήν την ημερομηνία, γιατί η τύχη θα είναι με το μέρος σας, περισσότερο από ποτέ.

Κριός

Κριοί, στο παρελθόν, μπορεί να αισθανόσασταν σύγχυση ή έλλειψη κατεύθυνσης. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής σας ευνοεί αυτόν τον μήνα, «ανοίγοντας μια πύλη για εσάς που δεν έχετε ανοίξει ποτέ πριν», εξήγησε η Regina.
Αυτήν τη στιγμή, η διαίσθησή σας και οι δυνάμεις της υλοποίησης των επιθυμιών σας, είναι ισχυρότερες από ποτέ, σύμφωνα με τη Regina, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς όχι απλώς να οραματιστείτε, αλλά να δημιουργήσετε πραγματικά τη ζωή των ονείρων σας.

Ό,τι ήταν θολό πριν γίνεται πολύ πιο σαφές. Έτσι, αν νιώθατε τελευταία ότι βγαίνατε συνεχώς χαμένοι, να είστε προετοιμασμένοι να βρεθείτε επιτέλους στην πλευρά των νικητών.

Λέων

Λέοντες, η ζωή δεν ήταν η ευκολότερη για εσάς τελευταία.  Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή τον Νοέμβριο, θα θεραπευτείτε με απροσδόκητους τρόπους. Από τη θεραπεία παιδικών τραυμάτων έως την επανασύνδεση με μέλη της οικογένειας, περιμένετε να απελευθερωθείτε από οποιεσδήποτε συναισθηματικές πληγές σάς βάραιναν, επειδή «ο Δίας θα φροντίσει να είστε ευλογημένοι και περιποιημένοι κατά τη διάρκεια αυτού του ανάδρομου Ερμή», είπε η Regina.

Και χωρίς καν να το συνειδητοποιήσετε, θα λαμβάνετε διαύγεια και σοφία όπως ποτέ άλλοτε. Έτσι, αν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτήν την περίοδο, φροντίστε να κρατήσετε ημερολόγιο, να επανασυνδεθείτε και ν’ ανοίξετε την καρδιά σας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εικονική πραγματικότητα για την ανακούφιση του πόνου στα παιδιά στο Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία»

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Κομισιόν: Γιατί θα επιβάλει έναν νέο έξτρα φόρο σε Temu, Shein και Alibaba – Τι φέρνει για τους καταναλωτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στο υψηλό 15ετίας ο γενικός δείκτης

LiDAR: 8 απίθανοι τρόποι να το χρησιμοποιείς στο iPhone ή το iPad σου

Ο Ήλιος εκτόξευσε την πιο ισχυρή έκλαμψη του 2025 – Μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες σε Ευρώπη και Αφρική
περισσότερα
12:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Οι 8 έξυπνες φράσεις που θα σας γλιτώσουν από καβγάδες

Η διαχείριση μιας σύγκρουσης, είναι μια λεπτή πράξη εξισορρόπησης. Μερικές φορές, η πιο έξυπνη...
10:06 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν – «Ημέρα αποκαλύψεων στις σχέσεις σας»

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια περνούν μια σημαντική δοκιμασία από το σύμπαν.  Όταν η Σελή...
09:02 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ανακάλυψε ότι ο άνδρας της είπε ψέματα για την οικογένειά του – «Κάθε φορά που αρχίζει να μιλάει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, με πιάνει αναγούλα»

Όλοι μας χτίζουμε μια εκδοχή του εαυτού μας — αυτήν που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω. Όμως...
08:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Συνταγή για βελούδινες φακές από τον Gordon Ramsay – Τα μυστικά της επιτυχίας και οι παραλλαγές

Οι φακές του Gordon Ramsay δεν είναι απλώς ένα γευστικό πιάτο. Είναι μια δύναμη γεύσης με βελο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα