O ανάδρομος Ερμής ευνοεί 4 ζώδια από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου – «Ανατρέπετε το σενάριο και βγαίνετε νικητές»

Παρά τη φήμη του ανάδρομου Ερμή ότι προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό, αυτή τη φορά η ενέργεια του ανάδρομου Ερμή του Νοεμβρίου 2025 φαίνεται να ευνοεί μερικά τυχερά ζώδια.

Τη στιγμή που οι περισσότεροι θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα, πιθανούς χωρισμούς και παρεξηγήσεις, «αυτά τα τέσσερα ζώδια πρόκειται να ανακτήσουν τη δύναμη που είχατο παρελθόν», εξήγησε η αστρολόγος Camila Regina σε ένα βίντεο, προσθέτοντας ότι θα έχουν την ευκαιρία να «επανασυνδεθούν με έναν παλιό έρωτα και να ανακαλύψουν αλήθειες που θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή τους».

Αν το τελευταίο διάστημα νιώθατε πως όλα πήγαιναν ανάποδα, ετοιμαστείτε για αλλαγές. Η τύχη αλλάζει πορεία υπέρ σας, καθώς αυτός ο ανάδρομος Ερμής μοιάζει έτοιμος να φέρει μια κινηματογραφική ανατροπή στη ζωή σας.

O ανάδρομος Ερμής ευνοεί 4 ζώδια από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου

Σκορπιός,

Τοξότης,

Κριός,

Λέων

Σκορπιός

Σκορπιοί, η τύχη είναι με το μέρος σας κατά τη διάρκεια αυτού του ανάδρομου Ερμή, ο οποίος, όπως εξήγησε η Regina, «είναι ένα καρμικό remix στην ερωτική σας ζωή». Δεν θα έχετε μόνο δεύτερες ευκαιρίες στον έρωτα, αλλά θα κοιτάξετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας και θα ανοιχτείτε περισσότερο συναισθηματικά. Αν και στην αρχή μπορεί να νιώσετε κάποια αμηχανία, η συζήτηση που θέλατε εδώ και καιρό να κάνετε, επιτέλους θα πραγματοποιηθεί.

«Αυτό θα είναι το εισιτήριό σας για να αναθεωρήσετε και να επανασχεδιάσετε οτιδήποτε επιθυμείτε εδώ και καιρό», είπε η Regina — και με την τύχη στο πλευρό σας, μπορείτε να περιμένετε να αποκτήσετε ό,τι έχετε ποτέ ονειρευτεί, συμπεριλαμβανομένης μιας απρόσμενης αναζωπύρωσης στη σχέση σας.

Τοξότης

Τοξότες, αν αισθάνεστε χαμένοι τελευταία, μην ανησυχείτε πολύ. Σύμφωνα με τη Regina , αυτός ο ανάδρομος Ερμής «αφορά την ταυτότητά σας, το πώς παρουσιάζετε τον εαυτό σας και ολόκληρη τη ζωή σας».

Θα είναι δύσκολο, αλλά το σύμπαν σας καλεί να απογυμνωθείτε και να βρείτε τον αληθινό σας εαυτό. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να γίνετε πιο άμεσοι, «η αλήθεια θα αναδυθεί σαν λάβα», είπε η Regina.

Και κάτι ακόμη σημαντικό: στις 20 Νοεμβρίου θα συμβεί ένα φαινόμενο Cazimi (όταν ο Ερμής ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τον Ήλιο). Αν θέλετε λοιπόν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον Νοέμβριο, κρατήστε αυτήν την ημερομηνία, γιατί η τύχη θα είναι με το μέρος σας, περισσότερο από ποτέ.

Κριός

Κριοί, στο παρελθόν, μπορεί να αισθανόσασταν σύγχυση ή έλλειψη κατεύθυνσης. Ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής σας ευνοεί αυτόν τον μήνα, «ανοίγοντας μια πύλη για εσάς που δεν έχετε ανοίξει ποτέ πριν», εξήγησε η Regina.

Αυτήν τη στιγμή, η διαίσθησή σας και οι δυνάμεις της υλοποίησης των επιθυμιών σας, είναι ισχυρότερες από ποτέ, σύμφωνα με τη Regina, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς όχι απλώς να οραματιστείτε, αλλά να δημιουργήσετε πραγματικά τη ζωή των ονείρων σας.

Ό,τι ήταν θολό πριν γίνεται πολύ πιο σαφές. Έτσι, αν νιώθατε τελευταία ότι βγαίνατε συνεχώς χαμένοι, να είστε προετοιμασμένοι να βρεθείτε επιτέλους στην πλευρά των νικητών.

Λέων

Λέοντες, η ζωή δεν ήταν η ευκολότερη για εσάς τελευταία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή τον Νοέμβριο, θα θεραπευτείτε με απροσδόκητους τρόπους. Από τη θεραπεία παιδικών τραυμάτων έως την επανασύνδεση με μέλη της οικογένειας, περιμένετε να απελευθερωθείτε από οποιεσδήποτε συναισθηματικές πληγές σάς βάραιναν, επειδή «ο Δίας θα φροντίσει να είστε ευλογημένοι και περιποιημένοι κατά τη διάρκεια αυτού του ανάδρομου Ερμή», είπε η Regina.

Και χωρίς καν να το συνειδητοποιήσετε, θα λαμβάνετε διαύγεια και σοφία όπως ποτέ άλλοτε. Έτσι, αν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτήν την περίοδο, φροντίστε να κρατήσετε ημερολόγιο, να επανασυνδεθείτε και ν’ ανοίξετε την καρδιά σας.