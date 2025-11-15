Τα 5 ζώδια που βλέπουν τον έρωτα να κυριαρχεί στη ζωή τους έως τις 23 Νοεμβρίου – «Οι σχέσεις θα γίνουν πιο έντονες και όλα θα μοιάζουν μοιραία»

Η βαθιά αγάπη καταφθάνει για πέντε ζώδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 17 – 23 Νοεμβρίου 2025. Παρόλο που διανύετε την εποχή του Σκορπιού από τα τέλη Οκτωβρίου, πρόκειται να φέρει μερικές απροσδόκητες αλλαγές και ένα έντονο κύμα ενέργειας που θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις σχέσεις σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας εβδομάδας της εποχής του Σκορπιού, ενθαρρύνεστε να υιοθετήσετε μια πιο ήπια προσέγγιση στη σχέση σας και να εργαστείτε για να κατανοήσετε τι σημαίνει να παραδίνεστε στην ένταση της αγάπης. Θα χρειαστεί να νιώσετε τα συναισθήματά σας αντί να τ’ αποφεύγετε. Ο ανάδρομος Ερμής θα εισέλθει στον Σκορπιό την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, απομακρύνοντάς σας από νέες γνωριμίες και κάνοντάς σας αντ’ αυτού να εστιάσετε στον εαυτό σας.

Αυτή η ενέργεια στοχεύει στο να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε την αλήθεια των συναισθημάτων σας. Ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό είναι από τα πιο μεταμορφωτικά αστρολογικά φαινόμενα, αλλά για να επωφεληθείτε πλήρως, πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο και χώρο για να στοχαστεί, να γράψει, και να είναι πραγματικά παρών στη σχέση σας.

Καθώς η ένταση συνεχίζει να αυξάνεται, η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, αποτελεί καθοριστική στιγμή για να θέσετε προθέσεις και να δράσετε σύμφωνα με τα συναισθήματά σας. Βεβαιωθείτε μόνο πως αυτό περιλαμβάνει την επαναφορά μιας παλιάς σχέσης ή ενός οικείου θέματος, καθώς οι νέες σχέσεις δεν ευνοούνται κατά την περίοδο του ανάδρομου Ερμή.

Η περίοδος του Τοξότη ξεκινά την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, φέρνοντας ελπίδα και την υπόσχεση του πεπρωμένου. Θα συνειδητοποιήσετε ότι το κλειδί της αγάπης δεν βρίσκεται σε κάποιον άλλον, αλλά στη βαθιά κατανόηση του εαυτού. Οι σχέσεις θα γίνουν πιο έντονες και όλα θα μοιάζουν μοιραία τις ημέρες που ακολουθούν. Συνεχίστε να αγκαλιάζετε τα συναισθήματά σας και να εμπιστεύεστε όσα προσπαθούν να σας αποκαλύψουν.

Τα 5 ζώδια που νιώθουν τον αληθινό έρωτα

Ιχθύες,

Ταύρος,

Καρκίνος,

Ζυγός,

Δίδυμος

Ιχθύες

Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη, ακόμα και εσείς, Ιχθύες. Ο ανάδρομος Ερμής θα εισέλθει στον Σκορπιό την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, φέρνοντάς σας μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη. Ο Σκορπιός κυβερνά πτυχές που σχετίζονται με νέα ξεκινήματα, πνευματικές σχέσεις και συνδέσεις που κάνετε ταξιδεύοντας στον κόσμο. Με τον ανάδρομο Ερμή να εισέρχεται στον Σκορπιό, σας δίνεται μια ευκαιρία με κάποιον που έχετε γνωρίσει στο παρελθόν.

Αυτό μπορεί να είναι το είδος της σχέσης που πάντα ονειρευόσασταν. Αυτή η ενέργεια είναι μεταμορφωτική, οπότε ενώ είναι όλα όσα θέλατε ποτέ, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να αγκαλιάσετε την αλλαγή. Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στον Σκορπιό μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, είναι σημαντικό να κρατήσετε χώρο για ό,τι προκύψει. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να παρασυρθεί με τη ροή, αλλά να είστε ειλικρινείς και για τα συναισθήματά σας αν κάποιος από το παρελθόν σας επιστρέψει. Μόλις ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία , θα μπορέσετε να πείτε ναι στην αγάπη και να σημειώσετε πρόοδο στην εξασφάλιση της δεύτερης ευκαιρίας σας στην αγάπη.

Ταύρος

Μην φοβάστε να παραβιάσετε τους κανόνες για την αγάπη, Ταύροι. Έχετε τέτοιο βάθος συναισθημάτων μέσα σας, αλλά δεν αφήνετε πάντα τον εαυτό σας να αγκαλιάσει πλήρως την πολυπλοκότητά του. Η λαχτάρα για σταθερότητα και συνέπεια στον ρομαντισμό είναι μόνο η μισή σας ιστορία. Η άλλη μισή είναι η επιθυμία σας η αγάπη να αλλάξει εντελώς τη ζωή σας.

Θέλετε να μοιραστείτε τη ζωή σας με έναν σύντροφο, αλλά θέλετε να είναι και μια θεία σχέση ψυχής. Καθώς περνούσατε από μαθήματα τους τελευταίους μήνες, αρχίσατε να βλέπετε ότι το να παραβιάζετε τους κανόνες είναι μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να επιτύχετε τις επιθυμίες της καρδιάς σας.

Βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε να τιμάτε αυτά που έχετε μάθει, έτσι ώστε αυτή η εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα ρομαντικής εκπλήρωσης. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό θα ανατείλει την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου. Ενώ αυτό φέρνει μια ισχυρή νέα αρχή, θα απαιτηθεί επίσης από εσάς να παραβιάσετε τους κανόνες για την αγάπη.

Αυτή η σεληνιακή φάση θα σας βοηθήσει να δείτε έναν νέο τρόπο προσέγγισης των συναισθημάτων και των σχέσεών σας, και ενθαρρύνεστε να αγκαλιάσετε την άγρια πλευρά σας για να το κάνετε. Αφήστε αυτή να είναι μια εβδομάδα που θα εκπλήξει ακόμα και εσάς. Είναι ώρα να πετάξετε το εγχειρίδιο κανόνων της αγάπης.

Καρκίνος

Πρέπει να αφήσετε το παρελθόν, γλυκοί Καρκίνοι. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανατέλλει την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου. Αυτή η ενέργεια βοηθά να εμπνεύσει ένα νέο ξεκίνημα στις συμφωνίες σας, στην επικοινωνία και στα σχέδια για το μέλλον. Ωστόσο, πριν μπορέσετε να τρέξετε προς ένα νέο ξεκίνημα, πρέπει να αφήσετε το παρελθόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας εβδομάδας της εποχής του Σκορπιού, πρέπει να κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο για να προχωρήσετε από το παρελθόν.

Η Νέα Σελήνη σηματοδοτεί έναν ολοκαίνουργιο κύκλο μέσα στη σχέση σας. Ενώ αυτό θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις μακροχρόνιες σχέσεις, μπορεί επίσης να φέρει μια νέα και ουσιαστική αγάπη στη ζωή σας. Η ενέργεια του Σκορπιού παίζει για τα καλά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για περιστασιακές συναντήσεις, αλλά για μια αγάπη που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή σας.

Απλά θυμηθείτε ότι ο Σκορπιός πρέπει να κολυμπήσει στα βάθη, οπότε πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εξερευνήσει τα συναισθήματά σας. Αυτή είναι η στιγμή να εξερευνήσετε τα συναισθήματά σας και να αποφασίσετε να τολμήσετε ξανά στην αγάπη.

Ζυγός

Η αγάπη σας πρέπει να χτίζει την αυτοπεποίθησή σας, όχι να τη διαλύει, γλυκοί Ζυγοί. Δεν υπάρχει λάθος στο ταξίδι που κάνατε πρόσφατα. Αυτή η βαθιά βουτιά στη θεραπεία της αυτοεκτίμησής σας σάς επέτρεψε να καταλάβετε τι είδους αγάπη πραγματικά αξίζετε. Έχετε δει πώς το να θυσιάζετε τον εαυτό σας ή να διατηρείτε την ειρήνη μπορεί στην πραγματικότητα να καταστρέψει εσάς και τη σχέση σας ταυτόχρονα.

Αν και άβολα, αρχίσατε να είστε πιο διεκδικητικοί στην αγάπη, μιλώντας για τον εαυτό σας, θέτοντας υγιή όρια και εστιάζοντας στα δικά σας όνειρα. Κατά καιρούς, αυτό σας έκανε να αμφισβητήσετε τα συναισθήματά σας επειδή δεν νιώθετε δεμένοι με τον σύντροφό σας με τους τρόπους που είχατε στο παρελθόν.

Ωστόσο, ακριβώς έτσι νιώθετε όταν βρίσκεστε σε μια υγιή σχέση. Η εποχή του Τοξότη ξεκινά την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, φέρνοντάς σας μια ώθηση αυτοπεποίθησης. Κάνατε πειράματα με το πώς να είστε αυτόνομοι μέσα σε μια ρομαντική σχέση. Τώρα, αυτό το μάθημα και η διαδικασία θα ολοκληρωθούν.

Δεν είστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήσασταν προηγουμένως, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε οι σχέσεις σας πρέπει να είναι ίδιες. Αγκαλιάστε τον πιο σίγουρο εαυτό σας και εμπιστευτείτε ότι έχετε ό,τι χρειάζεται για να καλλιεργήσετε πραγματικά μια υγιή σχέση.

Δίδυμος

Αξίζετε να είστε ερωτευμένοι με τη ζωή σας, Δίδυμοι. Η εποχή του Τοξότη αρχίζει την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, φέρνοντας έναν φάρο ελπίδας. Ο Τοξότης είναι το ζώδιο που κυβερνά τις σχέσεις, τον ρομαντισμό και τα θέματα αγάπης για εσάς.

Με τον Ήλιο να κινείται σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς, σας δίνεται το πράσινο φως για να αναλάβετε δράση στην ερωτική σας ζωή.

Ωστόσο, η εποχή του Τοξότη δεν φέρνει απλώς τύχη σε θέματα καρδιάς, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ερωτευτείτε τη ζωή σας και να την αφήσετε να γίνει ένα ζωντανό παράδειγμα του ποιοι είστε και του τι αξίζετε. Αυτό ακριβώς είναι που θα βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων στη σχέση σας.

Αυτή είναι μια φάση που θα σας καλέσει να αναλάβετε δράση σε ρομαντικά θέματα και να σταματήσετε να περιμένετε να ζήσετε μια ζωή που αγαπάτε. Ο Τοξότης φέρνει αισιοδοξία στη ζωή σας, αλλά απαιτεί επίσης να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας και να είστε πρόθυμοι να εξερευνήσετε νέες ευκαιρίες και εμπειρίες. Είτε είστε ελεύθεροι είτε ευτυχισμένοι σε σχέση, αυτή είναι μια εποχή ανάπτυξης και επέκτασης καθώς προχωράτε πέρα από αυτό που κάποτε θεωρούσατε το καλύτερο και ανακαλύπτετε τα αληθινά βάθη της αγάπης.