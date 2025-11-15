Οι διάλογοι των ψευτοεπενδυτών του καζίνο: «Έχεις καμία μούφα πλάκα χρυσού;» – Τι έλεγαν για τον Σπύρο Μαρτίκα

Αποκαλυπτικά είναι τα αποσπάσματα από διαλόγους μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, αποσπώντας από ανυποψίαστα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως έγινε γνωστό, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός επιχειρηματίας, και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος είναι γνωστός στους κοσμικούς κύκλους, είναι ιδιοκτήτης κέντρων spa και όπως έχει προκύψει, παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής του ΑΝΤ1, ο 51χρονος επιχειρηματίας είχε σχέσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης, ενώ κατηγορείται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος που εξαπατούσε ανυποψίαστους επιχειρηματίες και με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες, με πρόσχημα το καζίνο Λουτρακίου, υποσχόταν σε επίδοξους επενδυτές με γερά πορτοφόλια, αύξηση του κεφαλαίου που επένδυαν, με αποδόσεις που θα άγγιζαν και το 20% κάθε μήνα.

Δείτε τους διαλόγους:

Αρχηγός: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας αύριο σε δύο, τρεις τράπεζες.

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος.

Θύμα: Α λες να τα πάρω λίγα-λίγα και όχι μεταφορά ε;

Αρχηγός: Όχι μεταφορά φίλε γιατί μεταφορά πενήντα χιλιάδες (50.000) ε πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και αρ.. και μύδια.

Θύμα: Ήθελα να στο πω Α. είμαι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανέναν άνθρωπο για τιμολόγια αλλά.

Αρχηγός: Μη φωνάζεις ρε θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη.

Θύμα: Ναι εντάξει ωραία.

(…)

(…) Αρχηγός: Κοίταξε να δεις με το που αρχίσουμε εδώ πέρα κατευθείαν θα πάμε και στο άλλο.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει; Αλλά θέλω να είμαστε ταχύτατοι σε ότι πούμε, ότι πούμε να γίνει.

Θύμα: Όχι ρε εννοείται ρε Α.

Αρχηγός: Για να μπορώ κατάλαβες να παίξω και εγώ τη μπάλα μου όπως θέλω.

Θύμα: Ωραία εννοείται, εννοείται να σου πω ρε Α. (…) Αυτό θα είναι για ένα μήνα ε το πενηντάρι.

Αρχηγός: Ένα μήνα δε το ‘παμε ρε φίλε;

Θύμα: Εντάξει τέλεια.

Αρχηγός: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα 174.000.

Θύμα: 174; Έλα, τί είναι;

Αρχηγός: Ναι είναι το SUPER TURBO.

(…)

(…) Θύμα: Μπράβο ωραίος, ωραίος αυτό πότε θα βγει Α;

Αρχηγός: 8 Φεβρουαρίου.

Θύμα: Οκτώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο;

Αρχηγός: Ναι ρε ένα προς τρία θα πληρώσεις εκεί.

Θύμα: Δηλαδή πόσο θα βγει;

Αρχηγός: Ε βάλε το 1 προς 3 πόσο είναι 170.

Θύμα: Ε εξήντα;

Αρχηγός: Ε κάνα εξηντάρι εκεί.

(…)

(…) Θύμα: Εντάξει εντάξει Α. ωραία.

Αρχηγός: Εντάξει;

Θύμα: Εντάξει τέλος.

Αρχηγός: Με βολεύει και μένα την Τετάρτη και θα σου κάνω και γύρισμα και θα σου κάνω και συμπλήρωμα.

Θύμα: Δηλαδή;

Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα πέντε τοις εκατό (5%) ρε φίλε συμπλήρωμα μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω δέκα τοις εκατό (10%).

Θύμα: Άρα τη Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω πόση ώρα.

Αρχηγός: Άρα το πενήντα (50) το πενήντα (50) δεν είναι ανάγκη να κάτσεις το πενήντα (50) θα γίνει πενήντα πέντε (55) ή πενήντα δυόμισι (52,5) ή πενήντα πέντε (55).

Θύμα: Ναι.

Αρχηγός: Συν τα πενήντα που έχεις.

Θύμα: Ωραία.

Αρχηγός: Κατάλαβες;

Θύμα: Άρα το πενηντάρι (50) αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε ένα μήνα γιατί το χρειάζομαι.

Αρχηγός: Σε ένα μήνα θα το πάρεις.

Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι (50) το αφήνω μέσα, το άλλο το αφήνω μέσα.

Αρχηγός: Ότι θέλεις.

«Ο Μαρτίκας θα πει, “η πλάκα μου”»

Σε άλλο απόσπασμα συζήτησης μεταξύ μέλους και του υπαρχηγού της οργάνωσης, μιλούν για τον Στέλιο Μαρτίκα, ο οποίος έπεσε θύμα τους, και του αφαίρεσαν μέσω εικονικής ληστείας πλάκες χρυσού.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

Σπύρος Μαρτίκας: Έχει στήσει ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με εκτελεστές, όπλα και μπράβους

Ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έπεσε θύμα του κυκλώματος, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον γνωστό επιχειρηματία, φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, μέσα από δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Τα μέλη του κυκλώματος, έστησαν ακόμα και ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα, προκειμένου να τον τρομοκρατήσουν. Όταν ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ζήτησε πίσω τα χρήματά του. Τότε, τα μέλη της ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, κατέφυγαν ακόμα και σε σκηνοθετημένη ληστεία για να τον εκφοβίσουν, προκαλώντας του ακόμα και σωματικές βλάβες.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», είπε, μεταξύ άλλων, για τον γνωστό επιχειρηματία ότι «υπάρχουν πολύ περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο, του οποίου η δουλειά και η επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν η απάτη. Έκλεβε από υψηλόβαθμα στελέχη, υπουργούς και βουλευτές, φωτογραφίες. Εισχώρησε ακόμα και στην οργάνωση των «ΑΗΕΠΑ» για να παρουσιάζεται ως ευυπόληπτος πολίτης, με αποτέλεσμα, με διάφορα σενάρια και παραμύθια που έλεγε στα θύματά του, να τους οδηγεί σε επενδυτικά σχήματα με κέρδη».

«Έχει στήσει ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με εκτελεστές, με όπλα, με μπράβους. Τα θύματά τους, τα έχουν εκβιάσει όλα για να μη μιλήσουν. Εμένα με εκβίασαν με τη ζωή μου την ίδια», τόνισε ακόμα.

«Μου λέει έχω ένα ακίνητο φίλε»

Σε άλλο κομμάτι, αρχηγός και υπαρχηγός μιλούν για ένα υποψήφιο θύμα τους.

Υπαρχηγός: Καλά, σπίτι είμαι δεν κάνω τίποτα. Ε με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Ένας είδε το τέτοιο με το Ρ., μου λέει έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω και ένα μασάζ λέει και το πουλάω και αυτό λέει στο Χαϊδάρι.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Λέω θα το έχεις πάρει τώρα λέω για να το πουλάς και δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι μου λέει ακριβώς.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μου λέει αύριο δεν μπορώ αλλά τη Δευτέρα μου λέει 12:30 η ώρα.

Αρχηγός: Ναι.

(…)

(…) Υπαρχηγός: Θες να πάμε μαζί;

Αρχηγός: Πάμε ρε.

Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός.

Αρχηγός: Ότι θες, ότι θες πάμε.

Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

Αρχηγός: Ωραία.

(…)

(…) Αρχηγός: Βάγγο καλημέρα.

Υπαρχηγός: Καλημέρα, τι κάνεις;

Αρχηγός: Λοιπόν 8 η ώρα να κλείσω κάτω;

Υπαρχηγός: Ναι ναι ναι κλείσε οχτώ. Κάτσε να τον πάρω και ένα τηλέφωνο, τον πάρω και ένα τηλέφωνο τώρα για επιβεβαίωση. Εμείς έχουμε έξι η ώρα ραντεβού στο παλατάκι να τον πάρω εγώ στο δικό μου το αυτοκίνητο, έχω πει στον Δ. να μου φέρει το δικό του.

Αρχηγός: Μόνος του θα έρθει;

Υπαρχηγός: Μόνος του ναι.

Αρχηγός: Ωραία ωραία. Άρα είναι να είμαστε οι τρεις μας; Καλύτερα.

Υπαρχηγός: Όχι οι τρεις μας θα έρθει και ο Ε. για να μου φέρει από πίσω σα συνοδεία με άλλο αυτοκίνητο, με το δικό του.

«Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω»

Σε άλλο απόσπασμα διαλόγων, ο αρχηγός μιλά με έναν άνδρα με το όνομα «Στέλιος» υπαρχηγού και ενός αγνώστου άντρα με μικρό όνομα «Στέλιος» καθώς ενός ακόμη άνδρα.