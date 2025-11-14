Σπύρος Μαρτίκας: Τι καταγγέλλει για τον γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη για απάτες – «Διοργάνωσε το στημένο παιχνίδι το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελίδης»

Συγκλονιστικά είναι τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με το κύκλωμα που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, με υπαρχηγό έναν γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος έχει συλληφθεί με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, κάνει αποκαλύψεις για το κύκλωμα, καθώς ο ίδιος, όπως λέει, έπεσε θύμα τους, χάνοντας τουλάχιστον 600.000 ευρώ.

«Ο επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου παιχνιδιού που έχασε ο Παντελής Παντελίδης 250.000 ευρώ το βράδυ του θανάτου του», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» ο κ. Μαρτίκας. Ο ίδιος προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη δράση του εν λόγω επιχειρηματία.

Η δράση του γνωστού επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας, είναι ένας εκ των 5 συλληφθέντων και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος είναι γνωστός στους κοσμικούς κύκλους, είναι ιδιοκτήτης κέντρων spa και όπως έχει προκύψει, παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο 51χρονος επιχειρηματίας είχε σχέσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης, ενώ κατηγορείται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος που εξαπατούσε ανυποψίαστους επιχειρηματίες και με δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες, με πρόσχημα το καζίνο Λουτρακίου, υποσχόταν σε επίδοξους επενδυτές με γερά πορτοφόλια, αύξηση του κεφαλαίου που επένδυαν, με αποδόσεις που θα άγγιζαν και το 20% κάθε μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι αρχηγός του κυκλώματος είναι ένας 53χρονος, που εμφανιζόταν ως ανώτατο στέλεχος στο καζίνο.

Τι καταγγέλλει ο Σπύρος Μαρτίκας

Τα μέλη του κυκλώματος, έστησαν ακόμα και ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα, προκειμένου να τον τρομοκρατήσουν. Όταν ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ζήτησε πίσω τα χρήματά του. Τότε, τα μέλη της ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, κατέφυγαν ακόμα και σε σκηνοθετημένη ληστεία για να τον εκφοβίσουν, προκαλώντας του ακόμα και σωματικές βλάβες.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στην εκπομπή, είπε για τον γνωστό επιχειρηματία ότι «υπάρχουν πολύ περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο, του οποίου η δουλειά και η επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν η απάτη. Έκλεβε από υψηλόβαθμα στελέχη, υπουργούς και βουλευτές, φωτογραφίες. Εισχώρησε ακόμα και στην οργάνωση των «ΑΗΕΠΑ» για να παρουσιάζεται ως ευυπόληπτος πολίτης, με αποτέλεσμα, με διάφορα σενάρια και παραμύθια που έλεγε στα θύματά του, να τους οδηγεί σε επενδυτικά σχήματα με κέρδη».

Όσον αφορά το πώς τον προσέγγισε ο επιχειρηματίας, ο κ. Μαρτίκας είπε: «Εδώ και 3 χρόνια, προσπαθούσε με κάθε τρόπο, αποδίδοντας εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό μου να βρίσκεται κοντά μου. Οπουδήποτε έβρισκε ευκαιρία, ήθελε να στέκεται δίπλα μου, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου για μια επένδυση.

Με οδήγησαν στην σουίτα του καζίνο και μου έλεγαν ότι όλα είναι άψογα…. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός φημίζεται για τα στημένα παιχνίδια τζόγου που έστηνε σε βίλες στην Αθήνα, την ξέρουν πολλοί την δράση του».

«Είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ του θανάτου του Παντελίδη»

Όπως ακόμη αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, «Αυτός είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ του θανάτου του Παντελίδη σε παράνομη λέσχη τζόγου που έστησε ο ίδιος. Του έφαγαν του ανθρώπου 250.000 ευρώ και πήγε ο άνθρωπος και πέθανε. Έχασε από το στημένο τραπέζι του συγκεκριμένου».

«Μετά ο επιχειρηματίας πήγαινε και καυχιόταν ότι ”δείτε τον Παντελίδη πώς ιδρώνει, πώς έχασε τα λεφτά του”. Έχει στήσει ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με εκτελεστές, με όπλα, με μπράβους. Τα θύματά τους, τα έχουν εκβιάσει όλα για να μη μιλήσουν. Εμένα με εκβίασαν με τη ζωή μου την ίδια», κατέληξε μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για κύκλωμα, τα μέλη του οποίου διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, είναι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις με τη λεία των δραστών να εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.300.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Οι συναντήσεις σε σουίτες ξενοδοχείου

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

2 πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

6 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.