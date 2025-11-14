Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε πλαστογραφίες και απάτες για δήθεν επενδύσεις – Οι συναντήσεις σε σουίτες, οι ράβδοι χρυσού και τα κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε πλαστογραφίες και απάτες για δήθεν επενδύσεις – Οι συναντήσεις σε σουίτες, οι ράβδοι χρυσού και τα κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για κύκλωμα, τα μέλη του οποίου διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, είναι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις με τη λεία των δραστών να εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.300.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς  και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Οι συναντήσεις σε σουίτες ξενοδοχείου 

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,
  • 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,
  • πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,
  • πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 2 πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.
  • 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
  • 6 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε εικόνες:

