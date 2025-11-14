Δολοφονία στις Σέρρες: Ξανά ισόβια στον 25χρονο που κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά τον 20χρονο – Η «συγγνώμη» και η αντίδραση του πατέρα του θύματος

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε και από το Εφετείο ο 25χρονος για την άγρια δολοφονία 20χρονου, το 2021, στην Άνω Καμήλα Σερρών, καρφώνοντάς τον με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ στη συνέχεια ανέβασε το φονικό όπλο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δολοφονία έγινε τον Αύγουστο του 2021 και αποδόθηκε σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, καθώς το θύμα διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του καταδικασθέντα.

Όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο, ο 25χρονος δράστης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Σε βάρος του αποδόθηκε και κατηγορία για βιασμό ύστερα από σχετική καταγγελία που έκανε η 20χρονη -σήμερα- κοπέλα. Η δίκη για τον βιασμό γίνεται κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, μετά την ετυμηγορία των δικαστών για την ανθρωποκτονία (πρωτόδικα καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη).

Η κοπέλα, που τότε ήταν ανήλικη, είχε εκμυστηρευτεί στον 20χρονο ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 25χρονο, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε κλίμα έντασης μεταξύ των δύο νεαρών.

Η δολοφονία και η δημοσίευση στα social media – «Κάθε φορά που σφάζω κάποιον, το ανεβάζω στόρι»

Κατά από αυτές τις συνθήκες, θύτης και θύμα συναντήθηκαν, τα μεσάνυχτα της 10ης Αυγούστου 2021, αρχικά σε στάση του ΚΤΕΛ στην Άνω Καμήλα, όπου φαίνεται πως ο πρώτος έστειλε δύο ηχητικά μηνύματα στην κοπέλα. Στη συνέχεια, συνοδεία δύο γνωστών τους, πήγαν με δίκυκλες μηχανές στο πάρκο του ίδιου χωριού, όπου, σύμφωνα με την δικογραφία, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ τους και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος μαχαίρωσε με αναδιπλούμενο στιλέτο τον 20χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μόλις οκτώ λεπτά μετά την δολοφονία, ο 25χρονος δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία και βίντεο, στα οποία απεικονιζόταν το φονικό όπλο, συνοδεύοντας το υλικό αυτό με το σχόλιο: «Κάθε φορά που σφάζω κάποιον, το ανεβάζω στόρι».

Εκτός από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο 25χρονος έστειλε μήνυμα στην κοπέλα. Ύστερα από αστυνομικές έρευνες, ο δράστης εντοπίστηκε σε ακατοίκητη οικία στο Λιβαδοχώρι Σερρών. Στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό μαχαίρι, πάνω στο οποίο υπήρχαν εμφανή σημάδια αποξηραμένου αίματος.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος – Η ένταση με τον πατέρα του 20χρονου

Κατά την απολογία του στο Εφετείο, ο 25χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από το θύμα, ενώ επισήμανε πως τέλεσε την πράξη υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ανέφερε, δε, ότι έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση μην γνωρίζοντας ότι ο 20χρονος ήταν νεκρός και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του θύματος. Την στιγμή εκείνη αντέδρασε ο πατέρας του 20χρονου, που βρισκόταν στο ακροατήριο, λέγοντας ότι δεν αποδέχεται τη συγγνώμη του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτός από την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το Δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.