Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο καφές στο εντευκτήριο της Βουλής με βουλευτές της ΝΔ – Τα «πηγαδάκια», η βελόνα και το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές

Μετά την «Ώρα του Πρωθυπουργού» το πρόγραμμα για τους βουλευτές της ΝΔ είχε καφέ και χαλαρή συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε χαλαρό κλίμα και με καλή διάθεση, ο πρόεδρος της ΝΔ συζήτησε με τους περίπου 40-50 βουλευτές για περίπου 20 λεπτά. Τα χαμόγελα δεν έλειψαν, ενώ ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές είναι μετά το Πάσχα του 2027.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν ξανά και το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν πως «σημασία έχει να μην σουβλιστούμε εμείς».

Τα ρεβύθια και η βελόνα

Η συζήτηση πήγε και στα… ρεβύθια. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την έκπληξή του για το σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη, με την Ντόρα Μπακογιάννη να επιβεβαιώνει πως τα όσπρια έχουν ακριβύνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκαν η ακρίβεια και το κόστος παραγωγής που έχει αυξηθεί για τους αγρότες. Τα «πηγαδάκια» δεν άργησαν να σχηματιστούν και στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν και οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε και τα ποσοστά της ΝΔ, μετά την αναφορά που έκανε στη δευτερολογία του για τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, όμως δεν θεωρώ ότι είναι κακό».

Το σχόλιο για την οπλοκατοχή

Τα Βορίζια και η οπλοκατοχή ήταν από τα θέματα που συζητήθηκαν. Η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε πως έχει πολύ καιρό να ακούσει μπαλοθιές σε γάμους. «Υπάρχει το παράδειγμα της Ασή Γωνιάς στα Χανιά, για να σε καλωσορίσουν έπεφταν 100 μπαλοθιές. Μόνοι τους, μετά την καμπάνια του 2012, το σταμάτησαν». Βέβαια πρόσθεσε πως δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο, αναφερόμενη στη σκοποβολή.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως πρέπει να αλλάξουν οι πινακίδες στην Κρήτη για συμβολικούς σκοπούς, καθώς είναι διάτρητες από πυροβολισμούς.

Είναι το πρώτο τετ-α-τετ μεταξύ του προέδρου της ΝΔ και των βουλευτών σε μία περίοδο που πολλοί νεοδημοκράτες βουλευτές εκφράζουν παράπονα για αρκετούς κυβερνητικούς χειρισμούς, όπως οι καθυστερήσεις στις αγροτο- κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, η ευλογιά στα κοπάδια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια σε αγαθά και ενέργεια και το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.