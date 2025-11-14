Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα τα πουν με καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής – Το κάλεσμα στους βουλευτές της ΝΔ

Μπορεί σήμερα να είναι προγραμματισμένη στην Ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και τα χρέη, όμως, τα «βλέμματα» στρέφονται και στη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές να πιουν όλοι μαζί καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.

Είναι ένα πρώτο τετ-α-τετ σε μία περίοδο που πολλοί νεοδημοκράτες βουλευτές εκφράζουν παράπονα για αρκετούς κυβερνητικούς χειρισμούς, όπως οι καθυστερήσεις στις αγροτο- κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, η ευλογιά στα κοπάδια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια σε αγαθά και ενέργεια και το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζονται στο επόμενο διάστημα και τραπέζια του πρωθυπουργού με βουλευτές.