Βίντεο: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεσπά σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί – «Εσύ να χαμογελάσεις»

Η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν τόνισε για ακόμα μία φορά ότι δεν χρειάζεται κανένα μάθημα συμπεριφοράς στο κόκκινο χαλί, σχολιάζει το περιοδικό People, αφήνοντας τους φωτογράφους άφωνους με την  αντίδρασή της.

Κατά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του «Stranger Things» στο Λονδίνο την Πέμπτη, η 21χρονη ηθοποιός πόζαρε με ένα φόρεμα από τη φθινοπωρινή συλλογή υψηλής ραπτικής του Ashi Studio, όταν ένας φωτογράφος της φώναξε: «Χαμογέλα!»

«Χαμογέλα; Εσύ να χαμογελάσεις!», αντέτεινε γρήγορα η σταρ του Netflix δείχνοντας προς την ομάδα των φωτογράφων, πριν γυρίσει αμέσως την πλάτη της στην κάμερα και εγκαταλείψει το χαλί.


Οι φωτογραφίες της αναχώρησής της κατέγραψαν την εμφανή δυσαρέσκεια της ηθοποιού μετά το σχόλιο.


Αρκετοί χρήστες στα social media υπερασπίστηκαν την Μπράουν και την επαίνεσαν για το γεγονός ότι υπερασπίστηκε τον εαυτό της, σημειώνει το TMZ.

«Την λατρεύω!», σχολίασε ένας θαυμαστής της. «Μ’ αρέσει που οι σταρ αρχίζουν επιτέλους να αντιμιλούν», πρόσθεσε ένας άλλος.


Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η υποψήφια για Emmy ηθοποιός εμφανίζεται στα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων κατά την περιοδεία προώθησης της 5ης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εκείνη και ο συνάδελφός της, Ντέιβιντ Χάρμπορ, εμφανίστηκαν ενωμένοι στο κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες, λίγες μέρες μετά τις φήμες για ένταση στα γυρίσματα.


Όπως αποκαλύφθηκε, η ηθοποιός του «Enola Holmes» φέρεται να κατηγόρησε τον Χάρμπορ για εκφοβισμό και παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του Netflix. Η Μπράουν είχε καταθέσει μακροσκελή καταγγελία για τον 50χρονο ηθοποιό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν της σειράς, σύμφωνα με την Daily Mail.

09:30 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

