Ξέσπασε η Βρισηίδα Ανδριώτου: «Κλέφτες, σας σιχαίνομαι» – Το περιστατικό που την εξόργισε

Enikos Newsroom

lifestyle

Βρισηίδα Ανδριώτου
Φωτογραφία: Instagram/vrisiida_andrio

Ξέσπασε η Βρισηίδα Ανδριώτου για ένα περιστατικό που συνέβη μπροστά στα μάτια της την ώρα που οδηγούσε.

Συγκεκριμένα, είδε ένα ζευγάρι να παίρνει ημερολόγιο της νέας χρονιάς από έναν κωφό άνθρωπο, χωρίς να το πληρώσει.

Σε story που ανέβασε στο Instagram ανέφερε:

«Mα γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι; Αυτό το αμάξι έχει ένα ζευγάρι μέσα, το οποίο πήρε αυτό το ημερολόγιο, που το πουλάει ένας κωφός 3 ευρώ, και το παίρνει πίσω αν δεν τα δώσεις. Και οι άλλοι το πήραν, του έκλεισαν το παράθυρο και έφυγαν. Και δεν του έδωσαν τα λεφτά».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η ίδια αγόρασε το ημερολόγιο και τόνισε: «Κλέφτες, σας σιχαίνομαι».

Δείτε βίντεο:

