Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Δείτε βίντεο

Λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί ξέκλεψε η Ελένη Φουρέιρα. Το πρόγραμμά της λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και του μικρού Ερμή είναι απαιτητικό έως και εξαντλητικό με αποτέλεσμα πολλές φορές η τραγουδίστρια να μην έχει πολύ ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό της.

Σε πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στο TikTok η Ελένη Φουρέιρα φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί εξαντλημένη μέσα στο στούντιο. Με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια, έγραψε στη λεζάντα: «Είσαι μάνα», μια φράση που συμπυκνώνει όλη την κούραση αλλά και την ομορφιά της μητρότητας.

Δείτε το βίντεο: