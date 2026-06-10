Καρυστιανού: Το δίλημμα είναι αν θα παραμείνω στο παλιό των σκανδάλων και της διαπλοκής ή θα επιλέξω την κάθαρση – Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

«Το δίλημμα είναι αν θα παραμείνω στο παλιό των σκανδάλων και της διαπλοκής ή θα επιλέξω την κάθαρση» δήλωσε στον Alpha Radio η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

«Για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω όταν βγαίνω στον κόσμο, αυτό που αφουγκράζομαι. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει να ψηφίσει, αδιαφορεί πλήρως για την κοινωνική ζωή της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην συμμετέχουν στο άκουσμα μιας δημοσκόπησης. Μας δείχνουν τι νιώθουν οι πολίτες; Δεν το πιστεύω» είπε χαρακτηριστικά η κα Καρυστιανού.

Σχετικά με την κριτική περί «απειρίας» η Μαρία Καρυστιανού απάντησε ότι «εξαρτάται τι εννοούμε εμπειρία. Εσάς σας ικανοποιεί η κατάσταση στα οικονομικά; Γιατί μπορεί να είναι κάποιος με πολλά πτυχία, που όμως δεν έχει δουλέψει ούτε μια ημέρα, δεν έχει ούτε ένα ένσημο πώς θα καταλάβει τι συμβαίνει στην οικονομία;» και πρόσθεσε «ποια ήταν η εμπειρία του κ Χατζηδάκη; Εμείς θέλουμε ένα υπουργείο Οικονομικών που θα απαρτίζεται από οικονομολόγους. Δεν θα βάλουμε έναν απόφοιτο δημοσιογραφίας με πτυχίο από ένα ανοικτό πανεπιστήμιο».

Για την ακρίβεια

Η κα Καρυστιανού απαντώντας για την ακρίβεια είπε: «Το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξεις κάποια πράγματα. Η πολιτική βούληση είναι προϋπόθεση γι αυτό». Συμπλήρωσε ότι το ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό και σχετίζεται και με τον ΦΠΑ, και τους μεσάζοντες, αν υπάρχουν καρτέλ, αλλά και με τα έσοδα των πολιτών.

«Δεν μπορεί το 2026 να είναι ο μισθός στα 800-1000 ευρώ γιατί δεν βγαίνει ο μήνας» τόνισε για να προσθέσει πως «ο μισθός δεν θα ανέβει από μόνος του, χρειάζεται ανάπτυξη και αυτό θα γίνει όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάψουν να υπάρχουν» σημείωσε.

Συνεχίζοντας η κ. Καρυστιανού είπε «όταν θες να διορθώσεις ένα πράγμα πρώτα από όλα είναι η βούληση ως πολιτική προϋπόθεση γιατί αν επιλέξω τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην τα δώσω στους «φραπέδες» αλλά στον αγρότη, αυτό είναι πολιτική βούληση» τόνισε.

Για την εξωτερική πολιτική και το μεταναστευτικό

Για την εξωτερική πολιτική και το μεταναστευτικό η κα Καρυστιανού απάντησε «οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα μας, δεν μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, σε όποια σοβαρή χώρα μετακινείσαι, το κάνεις με τον τρόπο που έχει επιλέξει η χώρα που επισκέπτεσαι. Προφανώς δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω από όλα. Άλλωστε η χώρα μας είναι παραδοσιακά προστατευτική αλλά προχωρούμε σε απελάσεις όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής».

Συνεχίζοντας , συμπλήρωσε πως η εξωτερική πολιτική είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει σοβαρότητα.

«Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας, όταν πας λοιπόν να συζητήσεις πρέπει να ξέρεις τι ζητάς και ποιον έχεις απέναντί σου και φεύγοντας να έχεις ικανοποιήσει το 80% των απαιτήσεων σου» σημείωσε και ξεκαθάρισε «δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει για τα δικαιώματα μας, στα 12 μίλια». Τέλος δήλωσε πως μετά την επταετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη έρχεται η Τουρκία και μιλά για συνδιαχείριση του Αιγαίου , «δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον κ. Μητσοτάκη» τόνισε. «Δεν είναι συνταγή για φαγητό, είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή. Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας».

Ειδικά για την Τουρκία είπε «όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι, ακόμα και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει τουλάχιστον το 80% της δικής σου ατζέντας».

Επίθεσε σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Καταλήγοντας την τοποθέτηση της η κα Καρυστιανού επιτέθηκε σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα στην υποθετική ερώτηση ενός debate με Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα και τις ερωτήσεις που θα τους έκανε, η Μαρία Καρυστιανού είπε «μια είναι η ερώτηση: γιατί μας λέγατε ψέματα, μας κοροϊδεύατε και ρίξατε τη χώρα στα βράχια; ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυβερνούσαν μέχρι τα μνημόνια και μετά μπήκαμε σε αυτό και ήρθε το χάος. Για όλα αυτά φταίνε αυτοί που διαχειρίστηκαν άσχημα το μέλλον της χώρας. Θα ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα και ανευθυνότητα; Θα τους ρωτούσα πώς εμείς έχουμε καταστραφεί και εκείνοι να έχουν γίνει πλουσιότεροι; Ας μοιραστούν μαζί μας το μυστικό της επιτυχίας».