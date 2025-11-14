H σύντροφός του τον απάτησε και είχε την απαίτηση να της πληρώσει το ενοίκιο – «Δεν έβαλε ποτέ της το χέρι στην τσέπη»

Πριν από μερικούς μήνες, αυτός ο άνδρας ανακάλυψε με πόνο ότι η σύντροφός του δεν του ήταν πιστή. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, μάζεψε γρήγορα τα πράγματά του, άφησε πίσω το κοινό τους σπίτι και αποφάσισε να τελειώσει οριστικά μαζί της.

«Ήταν δύσκολο… άγρυπνες νύχτες, ατελείωτος πόνος, αλλά σιγά σιγά άρχισα να επουλώνεται η πληγή», εξήγησε.

«Κι έπειτα, δυο εβδομάδες αργότερα, μου στέλνει μήνυμα από το πουθενά και μου ζητάει αν μπορώ να τη “βοηθήσω με το νοίκι αυτόν τον μήνα”».

«Ειλικρινά, νόμιζα πως έκανε πλάκα. Γέλασα μόλις το διάβασα. Αλλά όχι — το εννοούσε απολύτως σοβαρά! Μου είπε πως “είναι σε δύσκολη φάση” και ότι, αφού μέναμε μαζί παλιά, θα έπρεπε να “καταλαβαίνω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σήμερα”».

«Δεν ξέρω τι είδους νοητική ακροβατική πρέπει να κάνει κάποιος για να απατήσει τον άλλον και μετά να του ζητήσει λεφτά — αλλά προφανώς, εκείνη το κατάφερε μια χαρά!»

Και το πιο τρελό;

Παραλίγο να της πει “ναι”! Γιατί, όπως λένε, οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται. Εκείνος πλήρωνε πάντα το νοίκι, τα ψώνια και τους λογαριασμούς, ενώ η —πλέον πρώην— σύντροφός του δεν είχε βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της.

“Παραλίγο να υποκύψω”

Ευτυχώς, πριν υποκύψει σε αυτή την παράλογη απαίτηση, συνήλθε και συνειδητοποίησε ότι δεν είχε πια καμία υποχρέωση απέναντί της.

Της απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να πληρώσει το νοίκι της, όπως εκείνη ζήτησε, κι αμέσως μετά την μπλόκαρε, ώστε να μην μπορεί ποτέ ξανά να τον ενοχλήσει.

Το θέμα είναι πως η πρώην του δεν τον είχε εξαντλήσει μόνο συναισθηματικά, αλλά και οικονομικά. Τώρα, προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να ξαναχτίσει το πιστωτικό του προφίλ και να σταθεί στα πόδια του μετά απ’ όλα όσα πέρασε στη σχέση τους. Τα πάει πολύ καλά προσπαθώντας να ξεμπλέξει το οικονομικό χάος που άφησε πίσω της η σχέση, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε έξοδό του και φροντίζοντας να τηρεί το πρόγραμμά του.

Καταφέρνει επιτέλους να βρει γαλήνη, μακριά από την πρώην του — αφού, όπως φαίνεται, εκείνη δεν έκανε και πολλά για εκείνον, ενώ αυτός σήκωνε όλο το βάρος.

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που έμαθα από όλο αυτό το μπάχαλο», κατέληξε, «είναι πως ποτέ δεν πρέπει να μπερδεύεις τον έρωτα με τους λογαριασμούς, εκτός κι αν είσαι σίγουρος ότι και οι δύο παίζετε πραγματικά στην ίδια ομάδα».