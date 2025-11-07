Stranger Things: Μπόμπι Μπράουν και Χάρμπορ επανενώθηκαν στο κόκκινο χαλί – Τα φλας επισκίασαν τις καταγγελίες

Μια πολυσυζητημένη επανένωση σημειώθηκε στην πρεμιέρα της 5ης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» στο Λος Άντζελες, όταν ο Ντέιβιντ Χάρμπορ και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί, λίγες μόλις ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που αποκάλυψαν σοβαρή ένταση ανάμεσά τους στα παρασκήνια της σειράς.

Η Daily Mail είχε αποκαλύψει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η 21χρονη Βρετανίδα ηθοποιός είχε καταθέσει «πολλές σελίδες με κατηγορίες» εναντίον του Χάρμπορ, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας.

Η είδηση ήρθε στο φως την ώρα που ο 50χρονος ηθοποιός περνά μια δύσκολη περίοδο, μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Λίλι Άλεν, νωρίτερα φέτος.

Παρά τις καταγγελίες για παρενόχληση και εκφοβισμό, η Μπράουν και ο Χάρμπορ έδειχναν απόλυτα άνετοι μεταξύ τους στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Chinese Theatre του Χόλιγουντ.

Millie Bobby Brown laughs with David Harbour on the red carpet at the #StrangerThings finale premiere pic.twitter.com/klAqprKC4q — The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2025



Οι δυο τους χαμογελούσαν πλατιά, ποζάροντας αγκαλιασμένοι μπροστά στις κάμερες.

Millie Bobby Brown and David Harbour pose together at the #StrangerThings Season 5 world premiere pic.twitter.com/StpzKQkblU — Variety (@Variety) November 7, 2025



Στο Instagram, το Netflix δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της άφιξής τους, όπου φαίνονται να αγκαλιάζονται μπροστά στους θαυμαστές της σειράς, έξω από τον κινηματογράφο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)



Για να δείξουν πως οι φήμες περί ρήξης ανήκουν στο παρελθόν, οι δύο πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν μαζί με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, και τη διευθύντρια περιεχομένου, Μπέλα Μπατζάρια. Παρότι ο σύζυγος της Μπράουν, Τζέικ Μποντζιόβι, δεν τη συνόδευσε στο κόκκινο χαλί, είχε σταθεί στο πλευρό της στην πρεμιέρα της προηγούμενης ταινίας της, «The Electric State», τον Φεβρουάριο.

Millie Bobby Brown says it’s been “so special” to have David Harbour on the ‘Stranger Things’ journey with her.

🖤 pic.twitter.com/FnO5e9CNVr — Entertainment Tonight (@etnow) November 7, 2025



Την περασμένη εβδομάδα, η Mail on Sunday αποκάλυψε ότι οι καταγγελίες της Μπράουν οδήγησαν σε εσωτερική έρευνα εις βάρος του Χάρμπορ. Οι κατηγορίες, ωστόσο, δεν περιελάμβαναν «καμία αναφορά σε ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά».

Η έκβαση της έρευνας παραμένει άγνωστη, αλλά δεν εμπόδισε τους δύο ηθοποιούς να εμφανιστούν μαζί δημόσια στην πρεμιέρα της σειράς στο Χόλιγουντ.

Πηγή που μίλησε στην βρετανική εφημέριδα ανέφερε: «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατέθεσε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες. Η έρευνα κράτησε μήνες».

‘Millie Bobby Brown filed a harassment and bullying claim before they started shooting the last season. There were pages and pages of accusations.’ Caroline Graham reveals the latest bombshell claims facing Lily Allen’s estranged husband David Harbour https://t.co/wLUcVyFTj2 — Daily Mail (@DailyMail) November 1, 2025



Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, όπως και οι εκπρόσωποι της Μπράουν, ενώ καμία απάντηση δεν δόθηκε από τον Χάρμπορ ή τους δημιουργούς της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ.

Απαντώντας στη σιωπή της πλατφόρμας, η ίδια πηγή τόνισε: «Το Netflix δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσει μια εσωτερική έρευνα, αλλά το γεγονός ότι δεν την έχουν διαψεύσει λέει πολλά. Το “Stranger Things” βοήθησε να μπει το Netflix στον παγκόσμιο χάρτη. Εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο περιμένουν το φινάλε. Κανείς δεν θέλει κάτι να αποσπάσει την προσοχή από αυτό».

Παρά τις φήμες περί απιστίας που κυκλοφόρησαν για τον Χάρμπορ τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή το νέο άλμπουμ της εν διαστάσει συζύγου του, «West End Girl», πηγή ανέφερε ότι η Άλεν «στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια». «Η Λίλι τον στήριξε σε όλα. Ήταν μια σκληρή περίοδος», είπε η ίδια πηγή.

Μετά την καταγγελία της Μπράουν, η ηθοποιός συνοδευόταν από προσωπικό εκπρόσωπο στα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν, τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της οποίας θα προβληθούν στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου.