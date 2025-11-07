Βίντεο: Εργασίες στον κήπο του Λευκού Οίκου «σκέπασαν» τη φωνή δημοσιογράφου του CNN σε ζωντανή μετάδοση – «Ελπίζω να με ακούτε»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Εργασίες στον κήπο του Λευκού Οίκου «σκέπασαν» τη φωνή δημοσιογράφου του CNN σε ζωντανή μετάδοση – «Ελπίζω να με ακούτε»

Ένα απρόοπτο περιστατικό στο Λευκό Οίκο προκάλεσε αμηχανία στον αέρα του CNN, όταν ένας κηπουρός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον φυσητήρα φύλλων ακριβώς πίσω από τη δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου, την ώρα που εκείνη μετέδιδε ζωντανά ένα ρεπορτάζ.

Η ανώτερη ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το CNN, Κρίστεν Χολμς, βρισκόταν στη μέση μιας ενημέρωσης για νέες φαρμακευτικές συμφωνίες, όταν ο ήχος από τον φυσητήρα κάλυψε εντελώς τη φωνή της, σε ένα στιγμιότυπο που κατέγραψε πρώτη η Daily Mail.

«Ζητώ συγγνώμη, προφανώς είμαι σίγουρη πως μπορείτε να το ακούσετε, αφού για μένα είναι εκκωφαντικό», είπε η Χολμς απευθυνόμενη στη παρουσιάστρια Έρικα Χιλ.

«Κάποιος κάνει εργασίες στον κήπο του Λευκού Οίκου ακριβώς πίσω μου και διάλεξε αυτή τη στιγμή, ακριβώς όταν θα μιλούσα μαζί σας. Ελπίζω να μπορείτε να με ακούσετε χωρίς να χρειαστεί να φωνάζω».


Η δημοσιογράφος συνέχισε την ανταπόκρισή της για περισσότερο από δύο λεπτά, υπερνικώντας τον δυνατό ήχο, μέχρι που η φασαρία τελικά κόπασε.

Ο κήπος του Λευκού Οίκου συντηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από ομάδα κρατικών κηπουρών.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για το περιστατικό, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση πίσω από τη διακοπή. «Το προσωπικό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που εργάζεται απλήρωτο εξαιτίας του δημοκρατικού shutdown, δουλεύει σκληρά για να κρατά το Σπίτι του Λαού ασφαλές και όμορφο για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Ντέιβις Ίνγκλ στην New York Post.


Σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρίσκονταν στο σημείο, οι εργασίες συντήρησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος. Την ίδια ημέρα, το CNN επέλεξε να μην μεταδώσει ζωντανά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την οικονομία, προκαλώντας την οργή του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εκφωνεί μια σημαντική οικονομική ομιλία και το CNN δεν τη μεταδίδει ζωντανά», έγραψε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο X. «Δεν θέλουν το κοινό τους να ακούσει το όραμα του προέδρου Τραμπ για μια οικονομία υπέρ της ανάπτυξης και της Αμερικής Πρώτα!»


Το δίκτυο συνέχισε το κανονικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αναρτώντας αποσπάσματα στην ιστοσελίδα του αργότερα, ενώ δεν σχολίασε άμεσα την ανάρτηση της Λέβιτ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του εντέρου: Πόση ώρα περπάτημα χρειάζεται την εβδομάδα για να μειωθεί ο κίνδυνος, σύμφωνα με το Harvard

Πώς να διατηρήσετε τα μήλα φρέσκα όλο τον χειμώνα με ένα απλό κόλπο

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Λήγει σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η προθεσμία για τις αιτήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία μάγισσα σε 12 δευτερόλεπτα

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android
περισσότερα
08:02 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε στον Καναδά το χαμένο «Διαμάντι της Φλωρεντίας» – Η αυτοκρατορική λάμψη του δεν έσβησε ποτέ μέσω των θεωριών

Έπειτα από έναν αιώνα μυστηρίου και εικασιών, ένα από τα πιο διάσημα χαμένα διαμάντια της Ευρώ...
06:47 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ – Στο νοσοκομείο όσοι άνοιξαν τον φάκελο που περιείχε λευκή σκόνη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μ...
06:08 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: Κατάρρευση κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Ένας νεκρός, έξι παγιδευμένοι

Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι παραμένουν παγιδευμένοι, μετά την ...
06:05 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Καραϊβική: Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους ύστερα από νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοίου που ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς