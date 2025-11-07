Βίντεο: Εργασίες στον κήπο του Λευκού Οίκου «σκέπασαν» τη φωνή δημοσιογράφου του CNN σε ζωντανή μετάδοση – «Ελπίζω να με ακούτε»

Ένα απρόοπτο περιστατικό στο Λευκό Οίκο προκάλεσε αμηχανία στον αέρα του CNN, όταν ένας κηπουρός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον φυσητήρα φύλλων ακριβώς πίσω από τη δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου, την ώρα που εκείνη μετέδιδε ζωντανά ένα ρεπορτάζ.

Η ανώτερη ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το CNN, Κρίστεν Χολμς, βρισκόταν στη μέση μιας ενημέρωσης για νέες φαρμακευτικές συμφωνίες, όταν ο ήχος από τον φυσητήρα κάλυψε εντελώς τη φωνή της, σε ένα στιγμιότυπο που κατέγραψε πρώτη η Daily Mail.

«Ζητώ συγγνώμη, προφανώς είμαι σίγουρη πως μπορείτε να το ακούσετε, αφού για μένα είναι εκκωφαντικό», είπε η Χολμς απευθυνόμενη στη παρουσιάστρια Έρικα Χιλ.

«Κάποιος κάνει εργασίες στον κήπο του Λευκού Οίκου ακριβώς πίσω μου και διάλεξε αυτή τη στιγμή, ακριβώς όταν θα μιλούσα μαζί σας. Ελπίζω να μπορείτε να με ακούσετε χωρίς να χρειαστεί να φωνάζω».



Η δημοσιογράφος συνέχισε την ανταπόκρισή της για περισσότερο από δύο λεπτά, υπερνικώντας τον δυνατό ήχο, μέχρι που η φασαρία τελικά κόπασε.

Ο κήπος του Λευκού Οίκου συντηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από ομάδα κρατικών κηπουρών.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για το περιστατικό, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση πίσω από τη διακοπή. «Το προσωπικό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που εργάζεται απλήρωτο εξαιτίας του δημοκρατικού shutdown, δουλεύει σκληρά για να κρατά το Σπίτι του Λαού ασφαλές και όμορφο για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Ντέιβις Ίνγκλ στην New York Post.

CNN reporter Kristen Holmes visibly agitated when White House leaf blower disrupts live segment: ‘Deafening to me’ https://t.co/mYSqau9OXq pic.twitter.com/a7uXjCYrAk — New York Post (@nypost) November 7, 2025



Σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρίσκονταν στο σημείο, οι εργασίες συντήρησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος. Την ίδια ημέρα, το CNN επέλεξε να μην μεταδώσει ζωντανά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την οικονομία, προκαλώντας την οργή του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εκφωνεί μια σημαντική οικονομική ομιλία και το CNN δεν τη μεταδίδει ζωντανά», έγραψε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο X. «Δεν θέλουν το κοινό τους να ακούσει το όραμα του προέδρου Τραμπ για μια οικονομία υπέρ της ανάπτυξης και της Αμερικής Πρώτα!»

President Trump is giving a major economic speech and CNN is not covering it live. They don’t want their audience to hear President Trump’s pro-growth, America First economic vision! https://t.co/QTFpBb9C1t — Karoline Leavitt (@PressSec) November 5, 2025



Το δίκτυο συνέχισε το κανονικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αναρτώντας αποσπάσματα στην ιστοσελίδα του αργότερα, ενώ δεν σχολίασε άμεσα την ανάρτηση της Λέβιτ.