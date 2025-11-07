Ανακαλύφθηκε στον Καναδά το χαμένο «Διαμάντι της Φλωρεντίας» – Η αυτοκρατορική λάμψη του δεν έσβησε ποτέ μέσω των θεωριών

Έπειτα από έναν αιώνα μυστηρίου και εικασιών, ένα από τα πιο διάσημα χαμένα διαμάντια της Ευρώπης επανεμφανίστηκε εκεί όπου κανείς δεν περίμενε: μέσα σε ένα τραπεζικό θησαυροφυλάκιο του Καναδά.

Το θρυλικό Διαμάντι της Φλωρεντίας, που κάποτε στόλιζε βασιλικά στέμματα και θεωρούνταν για δεκαετίες εξαφανισμένο, έρχεται ξανά στο φως της δημοσιότητας με μια ιστορία που θυμίζει ταινία κατασκοπείας.

The legendary “Florentine” diamond of Austria’s Hapsburg dynasty has resurfaced after 100 years. It had been safely tucked away in a Canadian bank vault since World War II.

Η φύλαξή του στον Καναδά

Κατά τη διάρκεια της «Μάχης της Άγγλιας», όπως την ονόμασε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η βρετανική κυβέρνηση αναζητούσε έναν ασφαλή τόπο για τη φύλαξη 186.332 ράβδων χρυσού. Έτσι, στράφηκε στον Καναδά.

Η επιχείρηση, γνωστή ως «Operation Fish» (Επιχείρηση Ψάρι), περιλάμβανε τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων χρυσού πέρα από τον Ατλαντικό και την αποθήκευσή τους κάτω από ένα πρόχειρα κατασκευασμένο θησαυροφυλάκιο στο Μόντρεαλ.

Από τότε, ο Καναδάς απέκτησε φήμη ως χώρα που «ξέρει να κρατά μυστικά».

Ίσως, λοιπόν, δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι το περίφημο Διαμάντι της Φλωρεντίας –μια πέτρα 137 καρατίων σε σχήμα δάκρυ, με μια «λεπτή κιτρινοπράσινη» λάμψη- βρέθηκε εκεί, έπειτα από δεκαετίες μέσα σε καναδικό θησαυροφυλάκιο, σημειώνει ο Guardian.

Το Διαμάντι της Φλωρεντίας

Το διαμάντι κοσμούσε για αιώνες την ευρωπαϊκή αριστοκρατία, αλλά μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ιστορικοί φοβούνταν πως είχε κλαπεί, κοπεί σε μικρότερα κομμάτια ή χαθεί κάπου στη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ των New York Times, η αλήθεια ήταν διαφορετική: το πολύτιμο κόσμημα παρέμεινε ένα καλά φυλαγμένο οικογενειακό μυστικό, γνωστό μόνο σε ελάχιστους απογόνους.

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας, Κάρολος Α’, μετέφερε τα κοσμήματα της δυναστείας στην Ελβετία για ασφάλεια, φοβούμενος εξεγέρσεις των μπολσεβίκων και των αναρχικών. Ο ίδιος και η οικογένειά του κατέφυγαν εκεί εξόριστοι.

Το 1940, καθώς οι ναζί εξαπλώνονταν ταχύτατα στην Ευρώπη, η σύζυγός του, αυτοκράτειρα Ζίτα, διέφυγε με τα οκτώ παιδιά της, μεταφέροντας τα κοσμήματα μέσα σε μια χάρτινη βαλίτσα. Η οικογένεια έφτασε πρώτα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στον Καναδά, στην επαρχία του Κεμπέκ.

Empress Zita of Austria put the legendary Florentine Diamond and fifteen other historic Jewels of the House of Habsburg in a Bank Vault in Canada when she found refuge there during the Second World War, which have remained a secret until now!

«Η γιαγιά μου ένιωθε πολύ ασφαλής – μπορούσε επιτέλους να ανασάνει», δήλωσε στους ΝΥΤ ο εγγονός του Καρόλου, Καρλ φον Χάμπσμπουργκ-Λότρινγκεν. «Υποθέτω ότι εκείνη τη στιγμή η μικρή βαλίτσα μπήκε σε ένα τραπεζικό χρηματοκιβώτιο, και αυτό ήταν όλο. Και μέσα σ’ εκείνο το χρηματοκιβώτιο, απλώς έμεινε».

Εκείνη την εποχή, μόνο δύο από τους γιους της Ζίτα, ο Ρομπέρ και ο Ροδόλφος, γνώριζαν πού είχε κρυφτεί το διαμάντι. Η αυτοκράτειρα τους ζήτησε να κρατήσουν μυστική την τοποθεσία -αλλά και την ίδια την ύπαρξη του διαμαντιού- για εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Καρόλου, το 1922. Πριν πεθάνουν, τα δύο αδέλφια μετέφεραν την πληροφορία στους δικούς τους γιους.

«Όσο λιγότεροι γνωρίζουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια», τόνισε ο φον Χάμπσμπουργκ-Λότρινγκεν.

Η Ζίτα επέστρεψε στην Ευρώπη το 1953, αφήνοντας τα κοσμήματα στο τραπεζικό θησαυροφυλάκιο του Κεμπέκ, όπου και πέθανε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, σε ηλικία 96 ετών.

Οι θεωρίες

Η θρυλική διαδρομή του Διαμαντιού της Φλωρεντίας, ένας πολύτιμος λίθος που πιθανότατα ανήκε κάποτε στον Κάρολο της Βουργουνδίας, «τον Τολμηρό», πιθανώς στους Μεδίκους και σίγουρα στους Αψβούργους, συνέβαλε στη γέννηση θεωριών για την εξαφάνισή του.

Άλλοι πίστευαν ότι είχε κλαπεί από τον Χίτλερ μετά την προσάρτηση της Αυστρίας, άλλοι ότι είχε βρεθεί από Αμερικανούς στρατιώτες και είχε επιστραφεί στη Βιέννη.

Μια τρίτη εκδοχή υποστήριζε ότι είχε μεταφερθεί στη Νότια Αμερική, είχε κοπεί ξανά και πωληθεί στις ΗΠΑ, ενώ δεν έλειψαν και όσοι πίστευαν ότι οι Αψβούργοι το πούλησαν για να εξασφαλίσουν χρήματα μετά την πτώση της αυτοκρατορίας τους.

Μερικοί θεώρησαν πως το διαμάντι 99 καρατίων «Shah of Persia» ήταν στην πραγματικότητα κομμάτι του χαμένου Διαμαντιού της Φλωρεντίας, ενώ άλλοι υπέθεσαν ότι ένα διαμάντι που εμφανίστηκε προς πώληση στη Γενεύη το 1981 ίσως να ήταν και πάλι αυτό.

Όμως το πολύτιμο διαμάντι που ανακαλύφθηκε στον Καναδά είναι, όπως επιβεβαιώνει ο Κρίστοφ Κέχερτ της εταιρείας AE Köchert, πρώην κοσμηματοποιοί της αυτοκρατορικής αυλής της Αυστρίας, «το αυθεντικό, ιστορικό Διαμάντι της Φλωρεντίας».

Η οικογένεια των Αψβούργων ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να το εκθέσει σε καναδικό μουσείο τα επόμενα χρόνια, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται να τεθεί προς πώληση – ούτε να αποκαλυφθεί η αξία του.