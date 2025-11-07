Κάμερες στους δρόμους: Στις αρχές του 2026 η λειτουργία των πρώτων 388 – Πού θα τοποθετηθούν και πώς θα «συλλαμβάνουν» τους παραβάτες

Η εγκατάσταση των πρώτων 388 καμερών νέας γενιάς σε 41 οδικούς κόμβους της πρωτεύουσας από την Περιφέρεια Αττικής μετατίθεται για τις αρχές του 2026.

Αρχικά προβλεπόταν βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία να τοποθετηθούν τον περασμένο Ιούλιο. Είχε αποφασιστεί η τοποθέτησή τους να γίνει κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων υπηρεσιών της Τροχαίας Αττικής σε καίρια σημεία του Λεκανοπεδίου όπου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα.

Έτσι ενδεικτικά συσκευές παρακολούθησης θα έμπαιναν στις διασταυρώσεις των Λεωφόρων Συγγρού, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισίας, Πειραιώς και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» το έργο δεν έχει προχωρήσει εξαιτίας προβλημάτων με την ανάδοχο εταιρεία και αυτή η καθυστέρηση είναι και ο λόγος που επεβλήθη στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ. Το θέμα έφτασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου, όπου επισημάνθηκε ότι ο ανάδοχος θα έπρεπε να έχει παραδώσει 90 κάμερες εντός της πρώτης τμηματικής προθεσμίας (που έληξε στις 11 Μαρτίου), 140 κάμερες εντός της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας (που έληξε στις 11 Ιουλίου) και 158 κάμερες εντός της 3ης τμηματικής προθεσμίας. Από την πλευρά του ο ανάδοχος επικαλείται καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες όσον αφορά στην έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών. Πάντως, με απόφαση του Συμβουλίου δίνεται παράταση έως τις 11 Νοεμβρίου στον ανάδοχο για να παραδώσει τον εξοπλισμό που μέχρι σήμερα δεν έχει εγκαταστήσει.

Στελέχη της Περιφέρειας Αττικής τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η διαδικασία θα καθυστερήσει, ωστόσο το έργο με τις 388 κάμερες σε κρίσιμα σημεία του Λεκανοπεδίου θα υλοποιηθεί. Υπενθυμίζεται πως οι κάμερες θα τοποθετηθούν στα φανάρια και θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου- καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Μάλιστα όπως έχει προβλεφθεί προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» θα κόβει… κλήσεις σε οδηγούς που παραβιάζουν τον ΚΟΚ και θα τις στέλνει απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με sms ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο gov.gr.