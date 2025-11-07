Οι αθλητικές μεταδόσεις 7/11/2025

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11/2025):

08:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2

09:15 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS7 Shinshiro 2

10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 2η Μέρα

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

16:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Practice 1 Μηχανοκίνητα

16:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

17:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2

19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague

20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying

21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Μαρκόπουλο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic