ΠΑΚΟΕ: Οι κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

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Η χώρα μας διατήρησε για ακόμα μία χρονιά τη 2η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θεσμό των «Γαλάζιων Σημαιών», διαθέτοντας 624 ακτές με διάκριση, οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τα αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαρότητα των νερών, την ασφάλεια και την άρτια οργάνωση. Παράλληλα, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όπως αυτοί που διεξάγει το ΠΑΚΟΕ) εισφέρουν επιπρόσθετα μικροβιολογικά στοιχεία για την κατάσταση των ακτών στην Αττική αλλά και στην επαρχία.

Η γενική εικόνα της Αττικής

Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος των ακτών της Αττικής, παρουσιάζει από ικανοποιητική έως εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Οι περιοχές που είναι πιο ανοιχτές και δεν επιβαρύνονται από έντονη αστική δραστηριότητα συγκεντρώνουν τις πιο υψηλές βαθμολογίες.

Στις 15 Ιουνίου 2026, το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε επαναληπτικούς ελέγχους και πήρε δείγματα από 21 διαφορετικά σημεία του παραλιακού μετώπου, ξεκινώντας από τον Πειραιά και φτάνοντας μέχρι την Ανάβυσσο. Από το σύνολο των μικροβιολογικών αναλύσεων προέκυψε ότι:

11 σημεία αξιολογήθηκαν ως (Κ)ατάλληλα για κολύμβηση (ποσοστό 52,4%).

10 σημεία κρίθηκαν (Α)κατάλληλα (ποσοστό 47,6%).

Οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις στηρίχθηκαν στην ανίχνευση των μικροβιακών δεικτών Escherichia coli (E. coli) και εντερόκοκκων, ακολουθώντας τα όρια που ορίζει η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των υδάτων κολύμβησης.

Τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων έδειξαν ότι σχεδόν μία στις δύο ακτές που εξετάστηκαν, εμφάνισε υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Ακατάλληλες για κολύμβηση χαρακτηρίστηκαν:

Τρεις θέσεις στην Πειραϊκή (Ακτή Θεμιστοκλέους)

Η παραλία Φρεαττύδας

Η παραλία Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο

Η παραλία Λουμβάρδας στον Δήμο Κρωπίας

Δύο σημεία στην παραλία Αναβύσσου

Τρία σημεία στην παραλία Παλαιάς Φώκαιας

Ο κύριος παράγοντας για τον χαρακτηρισμό αυτών των σημείων ως ακατάλληλων ήταν οι αυξημένες συγκεντρώσεις του βακτηρίου Escherichia coli (E. coli).

Οι παραλίες με τα καλύτερα αποτελέσματα:

Στον αντίποδα, πολύ καλά στοιχεία παρουσίασαν αρκετές από τις οργανωμένες πλαζ στα νότια προάστια, καθώς οι μετρήσεις επιβεβαίωσαν εξαιρετικά χαμηλή παρουσία μικροβιακού φορτίου.

Κατάλληλες κρίθηκαν μεταξύ άλλων:

Μπάτης

Έδεμ

Άλιμος

Γλυφάδα

Βούλα

Βουλιαγμένη

Βάρκιζα

Άγιος Νικόλαος Λαγονησίου

Δυτική Παραλία Λαγονησίου

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η κατάσταση στο Μικρό Καβούρι και στην Okeanida Beach στη Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν οι χαμηλότερες τιμές μικροβίων σε όλο το εύρος της συγκεκριμένης δειγματοληψίας.

Παρά τη γενικότερα καλή εικόνα, οι μετρήσεις που αφορούν την Πειραϊκή, το Παλαιό Φάληρο, τη Λουμβάρδα και προπάντων τις ζώνες της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας, υπογραμμίζουν ότι είναι αναγκαία η διαρκής επαγρύπνηση και η πυκνότερη διενέργεια ελέγχων, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση του ΠΑΚΟΕ: