Δολοφονία στα Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο με την τελευταία διαδρομή της 45χρονης Σταυρούλας – Τι έλεγε ο δράστης στη σύζυγό του λίγο πριν συλληφθεί

Στη δημοσιότητα έρχεται η συνομιλία που είχε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας με θύμα τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, με την σύζυγό του μιάμιση ώρα πριν συλληφθεί από την ΕΛΑΣ. Μετά την τρίτη κατάθεσή του στις αρχές και λίγο πριν εξαφανιστεί, ο 43χρνος τηλεφώνησε στη γυναίκα του.

Ωστόσο τα τηλέφωνα, εκείνου και της συζύγου του, παρακολουθούνταν. Στη συνομιλία που παρουσίασε το Mega Live News, ο δράστης λέει στη γυναίκα του ότι φοβάται και κρύβεται.

«Σ’ αγαπώ. Μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δυο, τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.»

«Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα », της λέει ο 43χρονος.

», της λέει ο 43χρονος. «Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι».

«Δεν θα πάω μέσα;»

«Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους».

«Και κρύβομαι».

«Εντάξει καλά κάνεις, μην στενοχωριέσαι».

«Να σκοτωθώ, στον λόγο μου».

«Όχι, όχι θα τη βρουν την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για σένα.»

«Εντάξει».

Σε εκείνο το σημείο η γυναίκα ρωτά για τον αριθμό του τηλεφώνου από το οποίο την καλεί ο σύζυγός της:

«Τι νούμερο είναι αυτό»;

«Δικό μου είναι, μη δίνεις σημασία».

«Εντάξει ζωή μου, που βρίσκεσαι»;

«Κρύβομαι δεν θέλω να μπω μέσα».

«Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί, είπανε. Αυτοί που ήταν στην Αθήνα προχθές δεν βρήκαν τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα αγάπη μου. Γιατί έφυγες;»

«Φοβάμαι»

Η τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας

Σε βίντεο από κάμερα γειτονικού σπιτιού φαίνεται η Σταυρούλα Λεβεντάκη να οδεύει προς το σπίτι όπου τελικά δολοφονήθηκε. Το συγκεκριμένο υλικό “καθοδήγησε” τις έρευνες της ΕΛΑΣ. Φαίνεται η γυναίκα να περπατά κρατώντας κάτι στα χέρια της κατευθυνόμενη προς την οικία.