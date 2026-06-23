Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης τμήματος της οροφής – Συνεχίζεται η κατάσβεση – ΒΙΝΤΕΟ

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Συνεχίζεται η κατάσβεση στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και καίει χαρτικά, πλαστικά κι άλλα είδη, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατέρρευσε μέρος της οροφής. Τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν στο εσωτερικό πυροσβέστες που επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 12 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο με την κατάρρευση της οροφής

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία, με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν ότι άκουσαν αρχικά τους ήχους από τα τζάμια που έσπαγαν εξαιτίας της θερμότητας, πριν η φωτιά επεκταθεί με ταχύτητα στον όροφο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Αιγάλεω εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στο χώρο εργοστασίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Δείτε φωτογραφίες