Μαδρίτη: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη έπειτα από έκρηξη – Τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο κτίριο

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και μαζική επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με το ισπανικά μέσο La 7 Región de Murcia, η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη στον 25ο όροφο του κτιρίου Moeve, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την ισπανική πρωτεύουσα.

Qué pasa en Cuatro Torres Building area? @telemadrid Torres Moeve pic.twitter.com/qNsQXspO6T — Oscarbla1 (@oscarbla1) June 23, 2026

Τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν

Το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ωστόσο τέσσερα άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα σε ασφαλή χώρο στο εσωτερικό του πύργου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την απομάκρυνσή τους.

Ο ουρανοξύστης έχει ύψος περίπου 248 μέτρα και 45 ορόφους, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο ψηλότερο στην Ισπανία.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.