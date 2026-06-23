Μαδρίτη: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη έπειτα από έκρηξη – Τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο κτίριο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη έπειτα από έκρηξη στον 25ο όροφο του κτιρίου Moeve, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και μαζική επιχείρηση εκκένωσης. Τέσσερα άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα σε ασφαλή χώρο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την απομάκρυνσή τους και την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @oscarbla1/X
Φωτογραφία: @oscarbla1/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη, έπειτα από έκρηξη στον 25ο όροφο του κτιρίου Moeve. – Τέσσερα άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα σε ασφαλή χώρο στο εσωτερικό του πύργου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την απομάκρυνσή τους. – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, με την επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και μαζική επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με το ισπανικά μέσο  La 7 Región de Murcia, η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη στον 25ο όροφο του κτιρίου Moeve, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την ισπανική πρωτεύουσα.

Τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν

Το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, ωστόσο τέσσερα άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα σε ασφαλή χώρο στο εσωτερικό του πύργου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την απομάκρυνσή τους.

Ο ουρανοξύστης έχει ύψος περίπου 248 μέτρα  και 45 ορόφους, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο ψηλότερο στην Ισπανία.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ