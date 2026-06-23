Νέο αιματοκύλισμα στην Ουκρανία με 8 νεκρούς και 72 τραυματίες – «Η Ρωσία δεν κάνει κανένα βήμα για την ειρήνη» λέει ο Ζελένσκι

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 72 τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ένα drone έπληξε στάση λεωφορείου περίπου στις 7 το πρωί, τραυματίζοντας έναν 40χρονο άνδρα. Συνολικά, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πολιτιστικό ίδρυμα, πρατήρια καυσίμων, δημόσιο κτίριο, πύργο κινητής τηλεφωνίας και οχήματα πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε 135 drones τύπου Shahed εναντίον της Ουκρανίας. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 118 από αυτά, ενώ 13 έπληξαν στόχους σε 11 διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε ακόμη τρεις περιοχές.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε. Ένα θύμα καταγράφηκε στο Σλοβιάνσκ και δύο στη Ντρουζκίβκα, ενώ τραυματίστηκε ένας κάτοικος του χωριού Μπιλένκε.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα τραυματίστηκαν από περισσότερες από 50 ρωσικές επιθέσεις με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές στο Χάρκοβο και σε ακόμη 16 οικισμούς.

Στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μία 23χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε από πλήγμα drone σε πρατήριο καυσίμων στην πόλη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 1.050 επιθέσεις εναντίον 56 οικισμών μέσα σε μία ημέρα, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Στην περιφέρεια Σούμι, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σχεδόν 50 επιθέσεις σε 23 οικισμούς, ενώ υπέστησαν ζημιές κατοικίες, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές.

Βαλλιστικό πλήγμα στο Κρίβι Ριχ

Παράλληλα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν από ρωσική βαλλιστική πυραυλική επίθεση σε εγκατάσταση πολιτικών υποδομών στο Κρίβι Ριχ.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Από τους 23 τραυματίες, τουλάχιστον τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε τέτοια ημέρα και κάθε ρωσικό πλήγμα αποδεικνύουν ότι η πίεση προς τον επιτιθέμενο για αυτόν τον πόλεμο δεν είναι επαρκής», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Είναι σημαντικό ο κόσμος να μη σιωπά απέναντι στο γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ακόμη κανένα πραγματικό βήμα για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», πρόσθεσε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση του πυραύλου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 13:30 τοπική ώρα.

Efforts are currently underway in Kryvyi Rih to deal with the aftermath of the Russian missile strike on the city. The Russians targeted civilian infrastructure. First responders have already extinguished the fire. As of now, tragically, three people have been reported killed. My… pic.twitter.com/1oz2CglA9G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2026

Ο πιο αιματηρός μήνας από το 2022

Οι ρωσικές επιθέσεις εξακολουθούν να προκαλούν καθημερινά απώλειες αμάχων σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου, ο Μάιος του 2026 ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022.

Η αποστολή κατέγραψε τουλάχιστον 274 νεκρούς και 1.763 τραυματίες αμάχους μέσα σε έναν μήνα, τον υψηλότερο μηνιαίο απολογισμό των τελευταίων τεσσάρων ετών.