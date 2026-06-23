Πέλλα: Προσπάθησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό με τη μέθοδο του… λογιστή – Συνελήφθη ένας 39χρονος φυγόποινος

Στην Πέλλα, ένας 39χρονος φυγόποινος συνελήφθη αφού επιχείρησε να εξαπατήσει έναν 44χρονο αστυνομικό, προσποιούμενος ότι ήταν λογιστής για την καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων προς αποφυγή προστίμου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Πέλλα, απατεώνες επιχείρησαν να εξαπατήσουν έναν 44χρονο αστυνομικό, προσποιούμενοι λογιστές, ζητώντας του να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή για την αποφυγή δήθεν προστίμου.
  • Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ενημέρωσε τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί 39χρονος φυγόποινος τη στιγμή που πήγε να παραλάβει την υποτιθέμενη λεία του.
  • Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε εξαπατήσει την προηγούμενη εβδομάδα, με την ίδια μέθοδο, 79χρονη στο Κιλκίς, αποσπώντας 8.000 ευρώ.

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Να εξαπατήσουν 44χρονο αστυνομικό, την ιδιότητα του οποίου δεν γνώριζαν, επιχείρησαν στην Πέλλα, με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων για την αποφυγή δήθεν προστίμου.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο περί απάτης και ενημέρωσε τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί 39χρονος – φυγόποινος, τη στιγμή που πήγε να παραλάβει την υποτιθέμενη λεία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γυναίκα συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε το προηγούμενο 24ωρο στον 44χρονο, προσποιούμενη τη λογίστριά του, και του ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή.

Κατά τη σύλληψή του, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός και αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, μαζί με άγνωστη -μέχρι στιγμής- συνεργό του, φέρεται να εξαπάτησε την προηγούμενη εβδομάδα, με την ίδια μέθοδο, 79χρονη στο Κιλκίς, αποσπώντας 8.000 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, από περιοχή της Αττικής, με εμφανώς πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολικές ποινές κάθειρξης 10 ετών, φυλάκισης 19 μηνών και χρηματική ποινή 51.500 ευρώ.

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