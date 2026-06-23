Αιγάλεω: Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην περιοχή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός έχει σημάνει στο Αιγάλεω για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου πλαστικών. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και μέχρι στιγμής δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι καπνοί είναι πυκνοί στην περιοχή.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

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