Αιγάλεω: Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην περιοχή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αιγάλεω λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου πλαστικών. Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και έχει κινητοποιήσει 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Φωτιά, Αιγάλεω, Εργοστάσιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στο Αιγάλεω για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πλαστικών.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του εργοστασίου, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς οι καπνοί είναι πυκνοί στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στο Αιγάλεω για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χώρο εργοστασίου πλαστικών. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και μέχρι στιγμής δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι καπνοί είναι πυκνοί στην περιοχή.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

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