Πάρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα – Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του και ο ιδιοκτήτης του beach bar

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα beach bar. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:15, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο κοπέλες εντόπισαν τον 4χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ένας μπάρμαν της επιχείρησης έσπευσε στο σημείο, βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί.

Οι γονείς του 4χρονου φέρεται να βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στο παιδί. Παράλληλα, ως ναυαγοσώστης της επιχείρησης φέρεται να ήταν δηλωμένος ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

Οι Αρχές εξετάζουν πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα, πόσο χρόνο παρέμεινε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό και ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψή του τη στιγμή του περιστατικού.

Οι προσπάθειες ανάνηψης του 4χρονου

Αμέσως μετά την ανάσυρση του παιδιού από την πισίνα ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τον 4χρονο στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε και κατέληξε.

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται γονείς και ιδιοκτήτης

Οι αστυνομικές Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και άλλα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψη του παιδιού.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν οι γονείς του 4χρονου και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης παρέμεινε υπό κράτηση, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση, ποιος είχε την επίβλεψη του 4χρονου και εάν προκύπτουν ευθύνες για άλλα πρόσωπα.