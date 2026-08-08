Ροδόπη: Συνελήφθη υπάλληλος που προμήθευσε με αλκοόλ ανήλικο

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Κοινωνία

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από την ανήλικη
Αύξηση των περιστατικών υπερκατανάλωσης αλκοόλ σε ανηλίκους
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη υπάλληλος καταστήματος σε οικισμό της Ροδόπης, κατηγορούμενη πως προμήθευσε με αλκοολούχο ποτό ανήλικο.
  • Ο ανήλικος περιήλθε σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής για ιατρική φροντίδα.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών».

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Υπάλληλο καταστήματος συνέλαβαν αστυνομικοί σε οικισμό της Ροδόπης, με την κατηγορία πως προμήθευσε με αλκοολούχο ποτό ανήλικο, ο οποίος μετά την κατανάλωσή του περιήλθε σε κατάσταση μέθης σε βαθμό που χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας: «Συνελήφθη την 7-8-2026 το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρριανών, μία ημεδαπή, διότι πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ως υπάλληλος καταστήματος σε οικισμό της Ροδόπης, προμήθευσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο ημεδαπό, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών».

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