Κρήτη: Ανατροπή για το βίντεο με τον μεθυσμένο τουρίστα – Τι διευκρινίζει η ΕΛ.ΑΣ.

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Ανατροπή καταγράφεται από την Ελληνική Αστυνομία ως προς το βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο και φέρεται να καταγράφηκε σε τουριστική επιχείρηση στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ένας τουρίστας φέρεται να ρώτησε μία υπάλληλο πόσα χρήματα έπρεπε να καταβάλει για να συνευρεθεί ερωτικά με ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στον ίδιο χώρο.

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι από την έρευνα δεν προέκυψε απόπειρα προσέγγισης της ανήλικης έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και απηύθυνε την ανάρμοστη πρόταση προς την ενήλικη υπάλληλο της επιχείρησης.

Η υπάλληλος έδειξε ψυχραιμία

Στα πλάνα εμφανίζεται ένας άνδρας να φορά μαγιό και να είναι γυμνός από τη μέση και πάνω. Ο τουρίστας μπαίνει σε επιχείρηση που διοργανώνει τουριστικές εκδρομές και συνομιλεί με την υπάλληλο στα γαλλικά.

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ένα ανήλικο κορίτσι. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί καθόταν με γυρισμένη την πλάτη προς τον άνδρα και διάβαζε ένα βιβλίο, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε.

Η υπάλληλος, παρά την αναστάτωση που της προκάλεσε το περιστατικό, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Έδιωξε τον τουρίστα από την επιχείρηση και στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στο ξενοδοχείο όπου φέρεται να διέμενε ο άνδρας. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Τι διευκρινίζει η ΕΛΑΣ

Μετά τη διάδοση του βίντεο και των αρχικών πληροφοριών, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθέσεις και τη συμπεριφορά του τουρίστα.

Όπως αναφέρθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε ότι ο άνδρας επιχείρησε να προσεγγίσει το ανήλικο κορίτσι έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο τουρίστας ήταν μεθυσμένος και η πρόταση για ερωτική συνεύρεση απευθυνόταν στην ενήλικη υπάλληλο της τουριστικής επιχείρησης και όχι στην ανήλικη που καθόταν στον ίδιο χώρο.

Η υπάλληλος αρνήθηκε την πρόταση και απομάκρυνε τον άνδρα από το σημείο. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια δε θέλησε να υποβάλει μήνυση εναντίον του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το βίντεο αναπαράχθηκε μαζί με την αρχική καταγγελία. Οι διευκρινίσεις της αστυνομίας, ωστόσο, διαφοροποιούν ουσιαστικά την πρώτη εικόνα που είχε δημιουργηθεί για όσα συνέβησαν μέσα στην επιχείρηση.