Πέρα από τα τείχη της Τροίας: Αρχαιολόγοι αναζητούν τα «αποτυπώματα» του Τρωικού Πολέμου

Νέα τροπή παίρνουν οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο της Τροίας, καθώς οι επιστήμονες διευρύνουν το πεδίο των ερευνών τους για την αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας.

Οι πρόσφατες εργασίες μετατοπίζουν το ενδιαφέρον μακριά από τα πασίγνωστα μνημεία, αναζητώντας στοιχεία που παρέμεναν κρυμμένα για χιλιετίες.

Μια νέα έρευνα για την πτώση της Τροίας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, η οποία έχει συνδεθεί στενά με την παράδοση του Τρωικού Πολέμου, επικεντρώνεται τώρα σε περιοχές πέρα από τον οχυρωμένο πυρήνα της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 2026 στην Τροία, οι αρχαιολόγοι διευρύνουν μια περιοχή μπροστά από τη νότια πύλη, όπου στρώματα που σχετίζονται με την Τροία VI και την Τροία VII διασώζονται κάτω από τα κατάλοιπα μιας μεταγενέστερης ελληνιστικής και ρωμαϊκής αγοράς.

Ο διευθυντής των ανασκαφών, καθηγητής Δρ. Ρουστέμ Ασλάν (Rüstem Aslan), δηλώνει ότι αυτά τα στρώματα ενδέχεται να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση της τελικής φάσης καταστροφής της πόλης.

Το έργο δεν επικεντρώνεται στην απόδειξη ενός συγκεκριμένου επεισοδίου από την Ιλιάδα του Ομήρου.

Ο άμεσος σκοπός του είναι πιο ακριβής: να ανασυνθέσει τον οικισμό πέρα από την ακρόπολη και να προσδιορίσει πότε και πώς συνέβη η τελική καταστροφή της πόλης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Ο Ασλάν, ο οποίος ηγείται των ανασκαφών για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Onsekiz Mart στα Δαρδανέλια, δήλωσε ότι οι ανασκαφικές τάφροι σε αυτόν τον τομέα παραμένουν ανοιχτές εδώ και περίπου πέντε με έξι χρόνια.

Η ανασκαφική περίοδος του 2026 θα τις επεκτείνει περαιτέρω, επιτρέποντας στην ομάδα να εξετάσει ένα μεγαλύτερο τμήμα των στρωμάτων καταστροφής.

«Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε αρχαιολογικά δεδομένα για το πότε και πώς καταστράφηκε η Τροία, καθώς και για το πώς έμοιαζε το τελικό στρώμα καταστροφής της», δήλωσε ο ίδιος.

Η έρευνα μετατοπίζεται έξω από τα τείχη της ακρόπολης

Η Τροία αποτυπώνεται στη φαντασία μας μέσα από τα μνημειώδη τείχη της. Ωστόσο, η ακρόπολη αντιπροσώπευε μόνο ένα μέρος του οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Η έρευνα στα νότια του τύμβου τεκμηρίωσε την ύπαρξη μιας κάτω πόλης, η οποία εκτεινόταν πολύ πέρα από τον οχυρωμένο πυρήνα.

Η UNESCO αναφέρει ότι αυτός ο εξωτερικός οικισμός έφτανε περίπου τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τροία κάλυπτε μια πολύ ευρύτερη έκταση από ό,τι αφήνουν να εννοηθεί μόνο τα σωζόμενα τείχη της.

Η νότια πύλη θα συνέδεε αυτά τα δύο τμήματα της πόλης. Επομένως, οι ανασκαφές ακριβώς έξω από αυτήν ενδέχεται να αποκαλύψουν πώς οργανώνονταν οι μετακινήσεις, ο οικισμός και ο δημόσιος χώρος ανάμεσα στην ακρόπολη και την κάτω πόλη.

Το ερώτημα αυτό διαμόρφωσε τις εργασίες στον τομέα της αγοράς για αρκετές ανασκαφικές περιόδους.

Αν και οι μεταγενέστερες ελληνικές και ρωμαϊκές κατασκευές αλλοίωσαν το τοπίο, τα βαθύτερα στρώματα διασώζουν στοιχεία από την περίοδο που σχετίζεται με την ομηρική Τροία.

Η ομάδα επιδιώκει να αποσαφηνίσει αν τα κτίρια ή οι ανοιχτοί χώροι συνεχίζονταν πέρα από την πύλη, πόσο πυκνοκατοικημένη ήταν η περιοχή και αν η καταστροφή που εντοπίστηκε σε διάφορα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου ανήκε στο ίδιο γεγονός.

Παλαιότερα ευρήματα προσφέρουν νέα δεδομένα

Η διευρυμένη ανασκαφή ακολουθεί τις ανακαλύψεις που έγιναν μεταξύ του ανακτορικού συγκροτήματος της Τροίας VI και των οχυρωματικών τειχών κατά τη διάρκεια προηγούμενων ανασκαφικών περιόδων.

Το 2024, αρχαιολόγοι που εργάζονταν σε αυτή την περιοχή εντόπισαν αιχμές βελών, οστέινα εργαλεία και ζωικά κατάλοιπα, ενώ διερευνούσαν τη σχέση ανάμεσα στην ανακτορική δομή και τις οχυρώσεις της πόλης. Τα ευρήματα στάλθηκαν για καθαρισμό και ανάλυση προτού ενταχθούν στις συλλογές του μουσείου.

Έναν χρόνο αργότερα, η ανασκαφική ομάδα ανέφερε τον εντοπισμό μιας ομάδας βλημάτων σφενδόνης, ηλικίας περίπου 3.500 ετών, μπροστά από την ανακτορική δομή της Τροίας VI. Ορισμένα από αυτά είχαν διαμορφωθεί από πηλό, ενώ άλλα είχαν επιλεγεί από πέτρες ποταμού. Δύο αιχμές βελών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού είχαν επίσης καταγραφεί προηγουμένως σε κοντινή απόσταση.

Αυτά τα αντικείμενα δεν αποδεικνύουν ότι η μάχη που περιέγραψε ο Όμηρος έλαβε χώρα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η σημασία τους έγκειται στο σημείο όπου βρέθηκαν και στον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με την περιβάλλουσα αρχιτεκτονική και τα στρώματα καταστροφής.

Ανοίγοντας μια ευρύτερη περιοχή το 2026, οι αρχαιολόγοι μπορούν να ελέγξουν αν τα όπλα και οι κατεστραμμένες δομές αποτελούν μεμονωμένα ευρήματα ή μέρη ενός ευρύτερου γεγονότος που έπληξε τη νότια είσοδο και τον κοντινό οικισμό.

Πότε και πώς καταστράφηκε η Τροία;

Η κύρια πρόκληση είναι ο διαχωρισμός των ενδείξεων σύγκρουσης από τα πολλά άλλα γεγονότα που αλλοίωσαν την Τροία με την πάροδο του χρόνου. Ο οικισμός καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε επανειλημμένα. Οι ζημιές που είναι εμφανείς σε μια μεμονωμένη δομή μπορεί να προκλήθηκαν από πυρκαγιά, δομική κατάρρευση ή μεταγενέστερη δόμηση, και όχι από επίθεση.

Μια πιο αξιόπιστη ανασύνθεση εξαρτάται από τον εντοπισμό του ίδιου αρχαιολογικού στρώματος σε μια ευρύτερη περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σχέση μεταξύ της Τροίας VI και της Τροίας VII παραμένει κεντρικής σημασίας για την τρέχουσα ανασκαφική περίοδο.

Ο Ασλάν δήλωσε ότι οι προηγούμενες περίοδοι είχαν αποδώσει σημαντικά στοιχεία από αυτά τα επίπεδα, αλλά ο προσδιορισμός της κλίμακας και της φύσης της τελικής καταστροφής απαιτεί πρόσθετη ανασκαφή.

Οι νέες ανασκαφικές τάφροι ενδέχεται να βοηθήσουν να διαπιστωθεί εάν οι τελευταίες επιφάνειες κατοίκησης, οι αρχιτεκτονικές ζημιές και τα αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά στη νότια πύλη ανήκουν σε έναν κοινό χρονολογικό ορίζοντα.

Αυτό δεν θα έλυνε το ζήτημα της ιστορικότητας της Ιλιάδας, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει μια σαφέστερη καταγραφή του τι συνέβη στην Τροία κατά τη διάρκεια των αιώνων από τους οποίους ενδέχεται, σε τελική ανάλυση, να προέκυψε η παράδοση του Τρωικού Πολέμου.

Ένας αρχαιολογικός χώρος χτισμένος στρώμα-στρώμα

Η Τροία διασώζει εννέα κύρια αρχαιολογικά στρώματα που αντιπροσωπεύουν διαδοχικούς οικισμούς οι οποίοι ιδρύθηκαν στον ίδιο τύμβο. Η επίσημη μουσειακή αρχή της Τουρκίας χρονολογεί τον παλαιότερο οικισμό στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, γύρω στο 3000–2500 π.Χ., και περιγράφει μια αλληλουχία κατοίκησης που εκτείνεται σε περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Η τοποθεσία της πόλης κοντά στα Δαρδανέλια την τοποθετούσε κατά μήκος των διαδρομών που συνέδεαν την Ανατολία, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια.

Η αρχαιολογική και λογοτεχνική της σημασία οδήγησε στην ένταξή της στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1998.Οι ανασκαφές συνεχίζονται πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο του προγράμματος της Τουρκίας «Κληρονομιά για το Μέλλον» (Legacy to the Future Project), με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Πανεπιστημίου Onsekiz Mart του Τσανάκκαλε και της εταιρείας İÇDAŞ.

Η ανασκαφική περίοδος του 2026 είναι απίθανο να αποδώσει μια μεμονωμένη ανακάλυψη ικανή να επιλύσει τη συζήτηση για τον Τρωικό Πόλεμο.

Αντίθετα, η σημασία της ενδέχεται να προκύψει από τη σύνδεση των στοιχείων που ήδη έρχονται στο φως έξω από την ακρόπολη — και από την αποκάλυψη του αν η τελική καταστροφή της Τροίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού εκτάθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα της πόλης από ό,τι είχε τεκμηριωθεί προηγουμένως.