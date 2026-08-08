Ρέθυμνο: Άγριος ξυλοδαρμός 51χρονου Βρετανού – Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου συνέλαβαν πέντε νεαρούς για υπόθεση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 51χρονου Βρετανού στο εμπορικό λιμάνι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και έλαβε εξιτήριο αυθημερόν.

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Στη σύλληψη πέντε νεαρών προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (8/8) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, για υπόθεση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 51χρονου Βρετανού, μέσα στο εμπορικό λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19, 20 και 21 ετών, ενώ τρεις από αυτούς είναι 21χρονοι. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι πέντε νεαροί φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 51χρονο εντός του εμπορικού λιμένα Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο ο 51χρονος

Μετά το περιστατικό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο 51χρονος υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

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