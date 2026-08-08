Χαμάς: «Έτοιμη» για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ στη Γάζα – «Πιέστε το Ισραήλ να το εφαρμόσει»

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δήλωσε έτοιμο να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει τον οδικό χάρτη. Το σχέδιο συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το παλαιστινιακό έδαφος.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, καλώντας τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να το τηρήσει. Το σχέδιο συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.
  • Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να δηλώνει ότι θα αποχωρήσει μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει ισχυρές αντιρρήσεις για τη συμφωνία ενόψει των εκλογών.
  • Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα δείχνουν μειωμένη ένταση τις τελευταίες ημέρες. Μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, 1.257 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, έναντι πέντε Ισραηλινών στρατιωτών.

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Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι παραμένει έτοιμο να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, το οποίο δεν δέχτηκε τον τελευταίο οδικό χάρτη.

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Ο οδικός χάρτης, που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου και συνδέει τον αφοπλισμό της Χαμάς με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το παλαιστινιακό έδαφος.

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«Η Χαμάς και οι άλλες παρατάξεις επιβεβαίωσαν στους διαμεσολαβητές την πρόθεσή τους (…) να περάσουν στη δεύτερη φάση, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα δώσει την έγκρισή του και θα αρχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία», δήλωσε αξιωματούχος της οργάνωσης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί .

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Η Χαμάς «καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να το υποχρεώσει να τηρήσει τη συμφωνία», πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαιρέτισε την περασμένη εβδομάδα την αποδοχή από τη Χαμάς του αφοπλισμού της στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου, παράλληλα με τη σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

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Η απόρριψη από το Ισραήλ και οι πολιτικές πιέσεις

Απέναντι στις ισραηλινές ανησυχίες και μετά τη συνάντηση τη Δευτέρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της Χαμάς.

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και ο Νετανιάχου, ο οποίος κάνει εκστρατεία για την επανεκλογή του τον Οκτώβριο και αντιμετωπίζει ισχυρές αντιρρήσεις για τη συμφωνία, δήλωσε την Τετάρτη ότι απορρίπτει το σχέδιο.

Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να θέτει στο στόχαστρό του το ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο πραγματοποίησε την πλέον φονική επίθεση που έγινε ποτέ εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η κατάσταση στο πεδίο και ο απολογισμός των θυμάτων

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, παρότι συνεχίζονται, δείχνουν να έχουν μειωθεί σε ένταση τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα, το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στον νότο, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες από ισραηλινά πυρά.

Μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, 1.257 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα, ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον θάνατο πέντε στρατιωτών του κατά την ίδια περίοδο και ενός πολιτικού υπαλλήλου που εργαζόταν με σύμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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