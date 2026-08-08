Μαζική έξοδος αδειούχων: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς

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Κορυφώνεται το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Αυγούστου, καθώς χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά και την περιφέρεια. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη το Σάββατο, ενώ μεγαλύτερη είναι και η κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν στις εθνικές οδούς.

Από νωρίς το πρωί, ο Πειραιάς βρίσκεται στο επίκεντρο της εξόδου, με αυξημένη κίνηση τόσο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι όσο και στις εγκαταστάσεις του. Παρά τον μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών, η επιβίβαση στα πλοία πραγματοποιείται ομαλά, με τη συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού, χωρίς να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο τριήμερο από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες.

Ειδικότερα, από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 71 πλοία με 93.801 επιβάτες, από τη Ραφήνα 45 πλοία με 24.705 επιβάτες και από το Λαύριο 31 πλοία με 10.695 επιβάτες.

Οι Αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση των πλοίων τους, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο καθυστερήσεων.

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Αυξημένη κίνηση στον Πειραιά

Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έχει γεμίσει από ταξιδιώτες, αποσκευές και οχήματα, καθώς οι αναχωρήσεις πλοίων διαδέχονται η μία την άλλη.

Οι προορισμοί ποικίλλουν, ενώ αρκετοί ταξιδιώτες μίλησαν για τα σχέδιά τους πριν από την αναχώρηση.

«Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη. Τέσσερις μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα πάμε για ψώνια, όλα, όλα!», είπε νεαρή ταξιδιώτισσα.

Άλλοι επιλέγουν διαφορετικό τρόπο διακοπών. «Κάμπινγκ πάμε, οργανωμένο. Όσο πάει. Όταν τελειώσουν τα λεφτά, φεύγουμε!», ανέφερε νεαρός επιβάτης.

«Νάξο, Κουφονήσια! Έχουμε πάρει τα πάντα. Εκεί στα Κουφονήσια δεν έχει ξαπλώστρες και τέτοια», δήλωσε ένας ακόμη ταξιδιώτης, προσθέτοντας με χιούμορ ότι χρειάζεται «μια βοήθεια να τα βάλουμε μέσα».

Ραφήνα: Τήνος και Άνδρος στις επιλογές των ταξιδιωτών

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο λιμάνι της Ραφήνας, με την Τήνο και την Άνδρο να συγκαταλέγονται στους προορισμούς που επιλέγουν οι ταξιδιώτες.

«Πάμε στην Άνδρο, το καλύτερο νησί», είπαν τρεις φίλες, με μία από την παρέα να σχολιάζει γελώντας: «Πώς φαίνεται ότι είναι από την Άνδρο η κοπέλα…».

Όπως ανέφεραν, μάλιστα, φρόντισαν «να συγγενέψουμε με την κοπέλα για να πηγαίνουμε συχνά στο νησί».

Άλλοι ταξιδιώτες επέλεξαν να συνδυάσουν διαφορετικούς προορισμούς. «Τήνο μία ημέρα και μετά πέντε βράδια στην Ίο», είπαν τρεις νεαροί, εξηγώντας ότι θέλουν αρχικά να επισκεφθούν την Παναγία της Τήνου. «Μετά στρατό!», συμπλήρωσαν.

Προορισμό τη Νότια Εύβοια είχε ένα ακόμη ζευγάρι ταξιδιωτών. «Ένα βράδυ», απάντησαν όταν ρωτήθηκαν για τη διάρκεια της παραμονής τους, με αφορμή τη μεγάλη αποσκευή που είχαν μαζί τους. «Έχει φέρει βαλίτσα ολόκληρη, μεγάλη, για ένα βράδυ!», σχολίασαν.

Σούδα: Περίπου 1.500 επιβάτες έφτασαν με το «Κίσσαμος»

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, όπου ταξιδιώτες φτάνουν στην Κρήτη για διακοπές ή για να επισκεφθούν συγγενείς και τον τόπο καταγωγής τους.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κίσσαμος» έφτασε το πρωί στη Σούδα μεταφέροντας περίπου 1.500 επιβάτες.

«Ερχόμαστε να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Κάθε χρόνο διακοπές, μόνο Κρήτη, Χανιά», είπε ένας από τους ταξιδιώτες.

Άλλοι επέστρεψαν στα χωριά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Στο χωριό μου, Καλύβες Αποκορώνου, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε…», δήλωσε ταξιδιώτης.

Κηφισός: Πληρότητες που αγγίζουν το 100% στα ΚΤΕΛ

Η έξοδος των αδειούχων δεν περιορίζεται στα λιμάνια. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν διαδοχικά, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100%.

Οι επιβάτες κατευθύνονται τόσο σε προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας όσο και σε νησιά, χρησιμοποιώντας τα λεωφορεία για μέρος ή για το σύνολο της διαδρομής τους.

«Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόκαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ», είπε επιβάτης.

Μεταξύ των προορισμών βρίσκονται επίσης η Άρτα και η Κεφαλονιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν τα ΚΤΕΛ για τη μετακίνησή τους εκτός Αττικής.

Ουρές στα διόδια και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εξόδους της Αττικής, με ουρές οχημάτων να καταγράφονται στα διόδια της Ελευσίνας. Πολλοί οδηγοί κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο και άλλους δημοφιλείς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

«Πάμε Πελοπόννησο, θα κάνουμε ένα τουρ», είπε οδηγός, ενώ άλλος ανέφερε ότι κατευθύνεται προς το Αίγιο, όπου θα παραμείνει για 15 ημέρες.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει τα μέτρα σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο, με αυξημένη παρουσία και εντατικούς ελέγχους, καθώς συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου του Αυγούστου.