Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά και στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου – Συνελήφθησαν 3 άτομα

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Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 7 Αυγούστου 2026, 3 ημεδαποί (ένας 49χρονος, ένας 53χρονος και μία 48χρονη), οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο (skunk), καθώς και κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και skunk στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Τα ευρήματα στην οικία του 53χρονου

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ο 53χρονος εντοπίστηκε εντός της οικίας του να έχει εγκαταστήσει και για λογαριασμό των συγκατηγορούμενών του, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, δια της υδροπονικής μεθόδου, όπου καλλιεργούσε σε γλάστρες 9 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ κατείχε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

7 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού,

νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μικτού βάρους 28 γραμμαρίων και

νάιλον συσκευασία, περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους 690 γραμμαρίων.

Τα ευρήματα στην οικία του 49χρονου και της 48χρονης

Ακολούθως, εντοπίστηκαν ο 49χρονος και η 48χρονη εντός της οικίας τους, να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό του 53χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

3 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 810 γραμμαρίων,

4 γυάλινα δοχεία, περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού καθαρού βάρους 465 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 15 γραμμαρίων και

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων.

Το εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω είχαν εγκαταστήσει από κοινού σε ισόγειο διαμέρισμα και για λογαριασμό του 53χρονου εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, δια της υδροπονικής μεθόδου, πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας τεχνητές συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών, όπου καλλιεργούσαν εντός γλαστρών 58 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν επί τόπου.

Επίσης, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, αφυγραντήρας, υγραντήρες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.)

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ.

Οικονομικό όφελος

Υπολογίζεται ότι το όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), την προσδοκώμενη συγκομιδή αποσπασμάτων κάνναβης, το σύνολο των δενδρυλλίων και τη διακίνηση αυτών, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά από τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ