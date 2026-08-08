Μέση Ανατολή: Σε «θετικό κλίμα» οι συνομιλίες Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η Τεχεράνη προειδοποιεί τις ΗΠΑ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ομάν επιβεβαιώνει ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ με το Ιράν διεξάγονται σε «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα», νέο μήνυμα προς τις ΗΠΑ στέλνει η Τεχεράνη. Προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά μόνον όταν η Ουάσιγκτον και η κυβέρνηση Τραμπ «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους».

Να σημειωθεί ότι το Ομάν είναι η μόνη χώρα που Περσικού Κόλπου που έχει καλή επικοινωνία με το Ιράν και είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο με τις ΗΠΑ και δυτικές χώρες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται σύγκλιση μεταξύ των δυο πλευρών για την διαχείριση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Σε συνέχεια, μάλιστα, των δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν βαίνουν καλώς, η κυβέρνηση του Ομάν το επιβεβαιώνει και αυτή από την πλευρά της.

Προειδοποίηση Ομάν μετά το χτύπημα σε πλοίο

«Το Ομάν δηλώνει ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ διεξάγονται σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα», μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabiya». Βέβαια, η κυβέρνηση του Ομάν φαίνεται να δυσανασχετεί με τις δυο τελευταίες επιθέσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε δυο πλοία. Όπως μετέδωσε, λοιπόν, το «Al Arabiya», «το Ομάν καταγγέλλει τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ». Τονίζει, μάλιστα, τη σημασία της «αποφυγής οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις».

Πρόκειται για ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα του Ομάν προς την Τεχεράνη, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πιθανότατα δυο πλοία: Ένα δεξαμενόπλοιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ ανέλαβαν την ευθύνη και ένα δεύτερο για το οποίο υπάρχει ανακοίνωση από την βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO) και έπλεε ανοιχτά του Ομάν, αλλά δεν έχει αναλάβει το Ιράν την ευθύνη.

Σκληρό μήνυμα Ιράν κατά ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Πάντως, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν να είναι σε εξέλιξη, ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Ντου αλ-Καντρ έσπευσε να δηλώσει σήμερα πως «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους».

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης δια του εκπροσώπου τους, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι διεμήνυσαν ότι «οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν αποδείξει την ετοιμότητα και τις δυνατότητές τους απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον πιο ακριβό στρατό του κόσμου».

«Απαιτείται μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και προτρέπουμε τις χώρες (σ.σ. του μουσουλμανικού χώρου) να βασίζονται περισσότερο στις δικές τους δυνάμεις και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι.

Στήριξη Πεζεσκιάν στους Φρουρούς της Επανάστασης

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν σε σημερινές δηλώσεις του εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους Φρουρούς της Επανάστασης. «Η κυβέρνηση δεν διαθέτει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά. «Είτε πολεμήσουμε είτε όχι, οι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων γνωρίζουν καλύτερα από εσάς και εμένα», υπογράμμισε.«Γνωρίζουν τις δικές τους δυνατότητες», πρόσθεσε. «Ο Ηγέτης λαμβάνει την απόφαση, και όποια απόφαση κι αν πάρει, θα την υποστηρίξουμε μέχρι τέλους», είπε χαρακτηριστικά ο Μασούντ Πεζεσκιάν.