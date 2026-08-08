Νάξος: Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Μικρή Βίγλα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει στην κατάσβεση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Νάξου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και θα εξετάσει τα αίτιά της.