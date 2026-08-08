Νάξος: Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Μικρή Βίγλα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Μικρή Βίγλα της Νάξου. Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Νάξου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο.

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Φωτιά στη Νάξο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
  • Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
  • Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει στην κατάσβεση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Νάξου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και θα εξετάσει τα αίτιά της.

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