Παγκόσμιος «σκουπιδότοπος» το Διάστημα: Ο κίνδυνος αλυσιδωτών συγκρούσεων και η νέα «χρυσή» βιομηχανία δισεκατομμυρίων

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Η ραγδαία αύξηση των δορυφόρων και τα απομεινάρια δεκαετιών διαστημικής δραστηριότητας έχουν μετατρέψει την τροχιά της Γης σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον.

Ενώ τα εγκαταλειμμένα εξαρτήματα και οι ανενεργοί δορυφόροι συνιστούν διαρκή απειλή για τις παγκόσμιες υποδομές, μια νέα γενιά νεοφυών και τεχνολογικών εταιρειών ποντάρει στο ότι ο καθαρισμός και η συντήρηση του διαστήματος μπορούν να εξελιχθούν σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ένα εκθετικά αυξανόμενο πρόβλημα

Χιλιάδες δορυφόροι περιφέρονται γύρω από τη Γη και, όταν «πεθαίνουν», δεν εξαφανίζονται απλώς. Το ίδιο ισχύει και για τους πυραύλους που τους τοποθετούν εκεί.

Αυτή την εβδομάδα, ένα μέρος πυραύλου Falcon 9 της SpaceX συνετρίβη στο φεγγάρι, περισσότερο από ένα χρόνο αφότου αφέθηκε σε ανεξέλεγκτη τροχιά έπειτα από μια σεληνιακή αποστολή.

The impact of a Falcon 9’s second stage on the Moon ended up becoming a scientific experiment. On August 5, 2026, the upper stage of a SpaceX Falcon 9 rocket collided with the surface of the Moon. pic.twitter.com/8VmCnxbtPi — Stellarix (@Stellarixorine) August 7, 2026



Πιο κοντά στη Γη, ανενεργοί δορυφόροι, τμήματα πυραύλων και άλλα συντρίμμια μπορούν να παραμείνουν σε τροχιά για χρόνια, επιβαρύνοντας ένα ήδη βεβαρυμένο περιβάλλον και αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Τώρα, μια αναπτυσσόμενη ομάδα εταιρειών ποντάρει στο ότι ο καθαρισμός αυτών των διαστημικών σκουπιδιών —και η συντήρηση των δορυφόρων πριν μετατραπούν σε τέτοια— θα μπορούσε να γίνει μια αυτοτελής επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι διαστημικές υποδομές έχουν καταστεί θεμελιώδεις για την παγκόσμια οικονομία, ούσες αδιαμφισβήτητα κρίσιμες για τα πάντα: από τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και την πλοήγηση GPS μέχρι την πρόγνωση του καιρού και τον εντοπισμό πυραύλων.

📡 Videographic illustrating the growing concern over space debris. [2/2] pic.twitter.com/sCeV3jKai7 — AFP News Agency (@AFP) August 7, 2026



«Το διάστημα είναι ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό και το βρωμίζουμε», δήλωσε στο CNBC ο Άντριου Φαϊόλα, εμπορικός αντιπρόεδρος της εταιρείας τροχιακών υπηρεσιών Astroscale, η οποία είναι εισηγμένη στο Τόκιο.

«Πρέπει πράγματι να το καθαρίσουμε. Υπάρχουν συνέπειες όταν υιοθετείς μια κουλτούρα της “μιας χρήσης” στο διάστημα».

Ένας διαδραστικός χάρτης που αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν αποτυπώνει τον συνωστισμό σε πραγματικό χρόνο στη χαμηλή τροχιά της Γης, όπου οι λειτουργικοί δορυφόροι δραστηριοποιούνται δίπλα σε συντρίμμια δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών και πρώην σοβιετικών πυραύλων και δορυφόρων.

Παράλληλα, πλατφόρμες όπως το OrbitRadar παρακολουθούν σχεδόν 30.000 αντικείμενα στο διάστημα, εκ των οποίων περίπου 18.500 είναι ενεργοί δορυφόροι και τα υπόλοιπα είναι θραύσματα συντριμμιών ή εξαντλημένοι κορμοί πυραύλων

Ο Φαϊόλα παρομοίασε μια σύγκρουση στο διάστημα με μια χειροβομβίδα που χτυπά ένα αυτοκίνητο, δημιουργώντας ένα σύννεφο συντριμμιών με μικρά κομμάτια που πέφτουν σε απρόβλεπτες τροχιές —μερικές φορές πολύ μικρά για να εντοπιστούν από τη Γη— καθιστώντας δύσκολη την αποφυγή τους.

Ακόμη και μικροσκοπικά θραύσματα που ταξιδεύουν με ταχύτητα χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δορυφόρους ή, χειρότερα, να διαπεράσουν τις διαστημικές στολές των αστροναυτών που εκτελούν εργασίες εκτός των διαστημικών αεροσκαφών τους.

Ακόμη και αν δεν εκτοξεύονταν πρόσθετοι δορυφόροι, η ποσότητα των συντριμμιών σε τροχιά θα συνεχίσει να αυξάνεται επειδή τα αντικείμενα διασπώνται ταχύτερα από ό,τι τα συντρίμμια εισέρχονται φυσικά ξανά στην ατμόσφαιρα, προειδοποίησε στο CNBC ο Τιμ Φλόρερ, επικεφαλής του Γραφείου Διαστημικών Συντριμμιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), τονίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει «ορισμένες τροχιές μη χρησιμοποίησιμες».

«Οι ενεργοί δορυφόροι πρέπει να πραγματοποιούν έναν αυξανόμενο αριθμό ελιγμών αποφυγής σύγκρουσης για να ξεφύγουν από την πορεία άλλων δορυφόρων και θραυσμάτων διαστημικών συντριμμιών», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τις πολλαπλές αποστολές απομάκρυνσης συντριμμιών και επισκευής σε τροχιά που υποστηρίζει ο οργανισμός.

Το επιχειρηματικό μοντέλο και οι στρατιωτικές εφαρμογές

Η Astroscale αναπτύσσει διαστημικά σκάφη για την απομάκρυνση συντριμμιών και άλλες υπηρεσίες εντός τροχιάς.

«Αυτό σημαίνει ότι κατασκευάζουμε διαστημικά σκάφη που έχουν σχεδιαστεί να είναι πολύ ευέλικτα, σχεδιασμένα να λειτουργούν με ασφάλεια μέσα και γύρω από άλλα διαστημικά σκάφη σε τροχιά», εξήγησε ο Φαϊόλα.

Είναι μία από τις λίγες εμπορικές εταιρείες που έχει επιδείξει την ικανότητα να προσδένεται με άλλο διαστημικό σκάφος σε τροχιά μέσω ενός μαγνητικού συστήματος σύλληψης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι τα αντικείμενα στη χαμηλή τροχιά της Γης κινούνται με ταχύτητα 7 έως 8 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο —ταχύτερα από την ταχύτητα μιας σφαίρας— και μπορούν να περιστρέφονται ανεξέλεγκτα.

Η Astroscale βλέπει επίσης αυξανόμενη ζήτηση από τον αμυντικό τομέα, όπου η τεχνολογία της έχει δυνητικές στρατιωτικές εφαρμογές, πρόσθεσε ο Φαϊόλα.

Αν και η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 142% για το οικονομικό έτος που έληξε τον Απρίλιο και χτίζει ένα αξιοσημείωτο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, εξακολουθεί να αναλώνει κεφάλαια και να καταγράφει μεγάλες λειτουργικές ζημιές, ενώ συνεχίζει να αντλεί μεγάλο μέρος των εσόδων της από κρατικές επιχορηγήσεις.

«Αυτή είναι ακόμα μια εκκολαπτόμενη αγορά βαθιάς τεχνολογίας (deep-tech), επομένως τα αρχικά συμβόλαια προέρχονται κυρίως από διαστημικές υπηρεσίες και κυβερνήσεις, οι οποίες θα αποδείξουν στον ιδιωτικό τομέα ότι πρόκειται για μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», δήλωσε ο Φαϊόλα.

«Στο μέλλον, αναμένουμε ότι αυτό θα πληρώνεται από τους φορείς εκμετάλλευσης συστοιχιών διαστημικών σκαφών».

Από την πλευρά της, η startup ClearSpace με έδρα το Λουξεμβούργο βλέπει την απομάκρυνση συντριμμιών ως μέρος μιας ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερης αγοράς για την επιθεώρηση, την επισκευή και τη συντήρηση διαστημικών σκαφών σε τροχιά.

«Ουσιαστικά, κατασκευάζουμε το επίπεδο υπηρεσιών συντήρησης για τη διαστημική υποδομή», δήλωσε στο CNBC ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ClearSpace, Λυκ Πιγκέ.

Ο ίδιος παρομοίασε τις ευκαιρίες στην ευρύτερη αγορά διαστημικών υπηρεσιών με τις βιομηχανίες συντήρησης που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τους δρόμους, τη ναυτιλία και την αεροπορία. Χωρίς συντήρηση, υποστήριξε ο Πιγκέ, οι αυτοκινητόδρομοι «θα ήταν γεμάτοι με εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα», τονίζοντας ότι το διάστημα θα χρειαστεί παρόμοιες υποδομές.

Με την υποστήριξη ευρωπαϊκών και εθνικών διαστημικών υπηρεσιών, η εταιρεία έχει αναπτύξει έναν δορυφόρο με μια «δαγκάνα» που μπορεί να συλλάβει συντρίμμια και να τα φέρει πίσω στη Γη ή να τα σπρώξει γρηγορότερα πιο μακριά στο διάστημα, σε αυτό που είναι γνωστό ως «νεκροταφείο του διαστήματος», όπου είναι λιγότερο πιθανό να συγκρουστούν με άλλα αντικείμενα.

Η ClearSpace συγκέντρωσε 26 εκατομμύρια ευρώ (30 εκατομμύρια δολάρια) το 2023 και σχεδιάζει έναν ακόμη γύρο χρηματοδότησης αργότερα φέτος.

Παρόλο που η χρηματοδότηση παραμένει πρόκληση, οι επενδυτές έχουν αποκτήσει πολύ περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη διαστημική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, προχωρώντας πέρα από βασικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς λειτουργούν οι δορυφόροι και εξετάζοντας εξονυχιστικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τους χρόνους παράδοσης, σημείωσε ο Πιγκέ.

«Πριν από τρία χρόνια, μιλώντας με επενδυτές για το διάστημα, η πρώτη ερώτηση ήταν: “Πώς φτάνετε σε τροχιά; Πώς λειτουργεί αυτό;”», ανέφερε. Σήμερα, πολλοί επενδυτές έχουν ήδη στηρίξει εταιρείες όπως η SpaceX και η Rocket Lab και «θα κάνουν τις σωστές ερωτήσεις», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, οι αμυντικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαστημικής άμυνας στην Ευρώπη, έχουν επιταχυνθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, καθιστώντας τη χρονική στιγμή «φαινομενική», πρόσθεσε ο Πιγκέ.

Η πολιτική του διαστήματος και το νομοθετικό κενό

Το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση του εγκαταλειμμένου διαστημικού εξοπλισμού παραμένει μια νομική γκρίζα ζώνη.

Ο ESA έχει τονίσει ότι δεν αποτελεί ρυθμιστική αρχή και μπορεί να επιβάλει τη μείωση των συντριμμιών μόνο για τις δικές του αποστολές.

«Τα διαστημικά συντρίμμια είναι ένα κλασικό δίλημμα της “τραγωδίας των κοινών” και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με παγκόσμια συνεργασία», αναφέρει ο οργανισμός στον ιστότοπό του.

Ο Φλόρερ δήλωσε ότι η συμμόρφωση με τα πρότυπα για τα διαστημικά συντρίμμια βελτιώνεται αργά, ιδιαίτερα μεταξύ των εμπορικών φορέων εκμετάλλευσης, αλλά όχι αρκετά γρήγορα ώστε να σταματήσει την αύξηση της ποσότητας των σκουπιδιών σε τροχιά.

Από την πλευρά του, ο Φαϊόλα υποστήριξε ότι η ίδια η θεσμοθέτηση κανόνων μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία της αγοράς απομάκρυνσης διαστημικών συντριμμιών.

«Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να παροπλίζουμε τους πυρηνικούς σταθμούς στο τέλος της ζωής τους», σημείωσε. «Οι εταιρείες που το κάνουν αυτό, το κάνουν επειδή υπάρχουν κανονισμοί που ορίζουν ότι πρέπει να το κάνουν».

«Χρειαζόμαστε τους κανονισμούς για να καλύψουμε το κενό, και τότε όλα αυτά θα αποκτήσουν νόημα».

Πηγή: CNBC