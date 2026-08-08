ΕΛΓΕΚΑ: Προληπτική ανάκληση προϊόντος μαρμελάδας – Κίνδυνος θραύσης στη γυάλινη συσκευασία

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε την προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman (φράουλα, 30 γραμμαρίων, Lot No K156, ημερομηνία ανάλωσης 30/06/2028) λόγω πιθανής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση. Καλούνται οι καταναλωτές να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για αποζημίωση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

μαρμελάδα ανάκληση
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛΓΕΚΑ προχωρά στην προληπτική απόσυρση και ανάκληση της μαρμελάδας φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία «μερίδα» 30 γραμμαρίων.
  • Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία.
  • Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για αποζημίωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε ότι προχωρά, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία «Andros» και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, στην προληπτική απόσυρση και ανάκληση της μαρμελάδας φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία «μερίδα» 30 γραμμαρίων, με Lot No K156 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 30/06/2028.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν που αφορά στην προληπτική ανάκληση, καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς όπου θα τους παρέχεται η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ