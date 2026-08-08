Κωνσταντίνος Τζολάκης: Έκανε ντεμπούτο ως βασικός με τη Χαλ στο φιλικό με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος ξεκίνησε ως βασικός στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε έτσι το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού έχει ήδη ενσωματωθεί στη Χαλ και βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής στο νέο αγωνιστικό περιβάλλον, με την παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα του φιλικού να αποτελεί την πρώτη του συμμετοχή με την αγγλική ομάδα.

Η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ

Η Χαλ απέκτησε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, καταβάλλοντας το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο ο Έλληνας τερματοφύλακας να αναλάβει βασικό ρόλο κάτω από τα δοκάρια της ομάδας.

Ο Τζολάκης υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά την παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Η πρώτη συμμετοχή του απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έστω και σε φιλική αναμέτρηση, αποτέλεσε την πρώτη αγωνιστική εικόνα του με τη φανέλα της Χαλ ενόψει της νέας σεζόν.