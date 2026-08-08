Άντι Μπέρναμ: «Λύγισε» μιλώντας για τον πατέρα του που πάσχει από Αλτσχάιμερ – Δεν γνώριζε ότι έγινε Πρωθυπουργός

Μια ανθρώπινη και προσωπική πλευρά της ζωής του αποκάλυψε ο Άντι Μπέρναμ, περιγράφοντας τη συγκινητική στιγμή που ο πατέρας του, ο οποίος πάσχει από προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ, παρακολούθησε από το γηροκομείο την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ ως Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η συγκινητική στιγμή στο γηροκομείο

Ο Άντι Μπέρναμ έχει μιλήσει και στο παρελθόν με συγκίνηση για τον πατέρα του, Ρόι, πρώην μηχανικό τηλεπικοινωνιών, ο οποίος πάσχει από προχωρημένο Αλτσχάιμερ και φροντίζεται σε οίκο ευγηρίας στον Βορρά.

Πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, είχει αποκαλύψει ότι η κατάσταση της υγείας του Ρόι δεν του επέτρεπε να συνειδητοποιήσει πως ο γιος του γινόταν πρωθυπουργός.

Ωστόσο, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εμφάνισή του αυτή την εβδομάδα στο podcast «How to Fail», «λύγισε» καθώς περιέγραψε πώς το προσωπικό του γηροκομείου φρόντισε ώστε ο πατέρας του να βρίσκεται μπροστά στην τηλεόραση την ώρα που εκείνος εμφανιζόταν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στο No10 της Ντάουνινγκ Στριτ, πιστεύοντας ότι ο Ρόι κατάλαβε τι έβλεπε.



«Κάτι υπέροχο συνέβη όταν πήγα στο γηροκομείο του την Κυριακή αφού έγινα Πρωθυπουργός», είπε αρχικά ο Μπέρναμ.

«Μία από τις υπαλλήλους μου είπε “η διευθύντρια θέλει να σας μιλήσει πριν φύγετε”, οπότε πήγα και της μίλησα. Μου είπε: “Θέλαμε όλοι να ξέρετε ότι γνωρίζαμε τι ώρα μπορεί να φτάνατε στην Ντάουνινγκ Στριτ, οπότε βάλαμε τον Ρόι στην καρέκλα του και βάλαμε την τηλεόραση ακριβώς μπροστά του. Έξι από εμάς σταθήκαμε γύρω του και είπαμε ‘Ρόι, κοίτα’“. Είπαν ότι γύρισε και κοίταξε. Είπαν “για μια στιγμή πιστεύουν ότι κατάλαβε”».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του «δεν γνώριζαν ή δεν μας είχε εξηγηθεί» ότι η εντατική θεραπεία του πατέρα του για τον καρκίνο του προστάτη θα μπορούσε να προκαλέσει Αλτσχάιμερ, εξομολογήθηκε πως «η σκέψη ότι το έκαναν αυτό τόσα χιλιόμετρα μακριά» ήταν «ιδιαίτερα συγκινητική».

Πριν γίνει Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ είχε μιλήσει για τη «θλίψη» του που ο πατέρας του δεν θα μπορούσε να κατανοήσει τον νέο του ρόλο, καθώς θα ήταν τόσο «περήφανος».

«Αυτό είναι μια θλίψη γιατί θα ήταν [περήφανος]. Όπως το βλέπω εγώ, είναι και δικό του επίτευγμα. Ένα επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας, παρόλο που ο ίδιος δεν το γνωρίζει», είχε δηλώσει λίγο πριν αναλάβει επίσημα την πρωθυπουργία.

Αποφασισμένος για μεταρρύθμιση στην Κοινωνική Φροντίδα

Ο Μπέρναμ χρησιμοποίησε τις προσωπικές εμπειρίες της οικογένειάς του από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας για να εξηγήσει την αποφασιστικότητά του να μεταρρυθμίσει το σύστημα.

«Νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να πιάσεις τον ταύρο από τα κέρατα», δήλωσε.

«Έχω προσωπική εμπειρία από το σύστημα. Ο μπαμπάς μου έχει Αλτσχάιμερ και βλέπεις τι πρέπει να υπομένει το προσωπικό. Δεν είναι δικό τους λάθος. Το σύστημα είναι σπασμένο. Δεν μπορείς να αφήσεις την κοινωνική φροντίδα έτσι».

Τόνισε ότι, ενώ η μεταρρύθμιση «θα απαιτήσει κάτι δύσκολο», πιστεύει ότι οι πολίτες θέλουν ένα καλύτερο σύστημα.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δεν θα επιστρέψει εκεί που πρέπει να βρίσκεται όταν έχεις ένα σπασμένο σύστημα κοινωνικής φροντίδας που δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από το νοσοκομείο».

Ο Άντι Μπέρναμ είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αναμορφώσει το σύστημα κοινωνικής φροντίδας.

Το 2010, ως υπουργός Υγείας υπό τον Γκόρντον Μπράουν, σχεδίαζε τη δημιουργία μιας εθνικής υπηρεσίας φροντίδας για την Αγγλία, αλλά η προσπάθεια επισκιάστηκε από ισχυρισμούς ότι σχεδίαζε να επιβάλει έναν «φόρο θανάτου» για τη χρηματοδότησή της.

«Τη στιγμή που εμφανίστηκε εκείνη η αφίσα με τις ταφόπλακες, αυτό ήταν. Οι μεταρρυθμίσεις μου είχαν πεθάνει», παραδέχθηκε αργότερα.

Ωστόσο, παραμένει αποφασισμένος να «αναλώσει πολιτικό κεφάλαιο» κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του για να μεταρρυθμίσει το σύστημα, κατηγορώντας το Γουέστμινστερ ότι «δειλιάζει» μπροστά σε τόσο μεγάλες αποφάσεις για πάρα πολύ καιρό.

Με πληροφορίες από: Daily Mail