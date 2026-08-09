Σαν σήμερα 9 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών της Γης
Γεγονότα
- 1173: Αρχίζει να κατασκευάζεται, από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση.
- 1828: Υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκκένωσης της Πελοποννήσου από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.
- 1942: Η ουκρανική ομάδα Σταρτ, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και τρεις της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά τη Φλάκελφ, μία ομάδα γερμανούς αεροπόρους, με 5-3. Ο αγώνας αυτός θα μείνει στην ιστορία ως «το ματς του θανάτου».
- 1945: Η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών πέφτει στο Ναγκασάκι.
- 1956: Απαγχονίζονται στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέας Ζάκος (25 χρονών), Χαρίλαος Μιχαήλ (21 χρονών), και Ιάκωβος Πατάτσος, (22 χρονών).
- 1996: Τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η Ελλάδα κέρδισε 8 μετάλλια. 4 χρυσά (Μελισσανίδης, Καχιασβίλι, Δήμας, Κακλαμανάκης) και 4 αργυρά (Κόκκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης, Μπακογιάννη).
Γεννήσεις
- 1918: Αλέξης Σολομός, σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου. (Θάν. 25/9/2012).
- 1927: Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανός μαθηματικός και από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης. (Θάν. 24/1/2016)
- 1938: Ότο Ρεχάγκελ, Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου, υπό την καθοδήγηση του οποίου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Θάνατοι
- 1823: Μάρκος Μπότσαρης, αγωνιστής της Eπανάστασης του 1821. (Γενν. 8/3/1790).
- 1962: Έρμαν Έσσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. («Ο λύκος της στέπας») (Γενν. 2/7/1877).
- 2019: Τάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη, γλύπτης, που συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και της κινητικής τέχνης. (Γενν. 25/10/1925).