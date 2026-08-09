Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για το τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου – Οι Γερμανοί τουρίστες και οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ- Δείτε βίντεο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Γερμανοί τουρίστες συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή. Ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στην περιοχή Πεύκο, μπροστά από την ομώνυμη παραλία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή προκειμένου να επιστρέψει προς την Αθήνα.

Κατά την προσπάθεια αυτή, το όχημα φέρεται να διέσχισε το οδόστρωμα και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Κλειστή στροφή και περιορισμένη ορατότητα

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου χαρακτηρίζεται από κλειστή στροφή και περιορισμένη ορατότητα. Μάλιστα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση υπάρχει άνοιγμα που εξυπηρετεί τη διέλευση λεωφορείων, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό σημείο από όπου επιχείρησε να πραγματοποιήσει την αναστροφή ο οδηγός του ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, η στροφή βρίσκεται περίπου 30-40 μέτρα πριν από το σημείο της σύγκρουσης και είναι αρκετά κλειστή, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα των οδηγών.

Εφόσον οι αστυνομικοί κινούνταν με σχετικά αυξημένη ταχύτητα, η αιφνίδια εμφάνιση ενός οχήματος που επιχειρούσε να αλλάξει κατεύθυνση θα μπορούσε να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την έγκαιρη αντίδρασή τους.

Εκσφενδονίστηκαν από τη μοτοσικλέτα τους

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης οι δύο αστυνομικοί εκσφενδονίστηκαν από τη μοτοσικλέτα τους. Συνάδελφοί τους και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του ΙΧ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Δεν διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας.