Με φρεγάτες Belharra το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο – Ισραήλ

Η σύναψη της ιστορικής συμφωνίας Ελλάδας και Γαλλίας για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση πιστοποιεί δύο δεδομένα. Πρώτον ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στον οποίο κάθε μεγάλη χώρα επενδύει και δεύτερον ότι η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με την Γαλλία λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία, μέσω εμπρηστικών δημοσιευμάτων στον εγχώριο Τύπο, απειλεί ανοιχτά να μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο νέας πολεμικής κρίσης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μια εξέλιξη ύψιστης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας, το γαλλικό επενδυτικό ταμείο υποδομών Meridiam απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο του τιτάνιου έργου της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονο νευρικό κλονισμό και απόλυτο διπλωματικό αιφνιδιασμό στην Άγκυρα, καθώς η Meridiam είναι ο ίδιος διεθνής επενδυτικός κολοσσός που ετοιμάζεται να συμμετάσχει, σε κοινοπραξία με την τουρκική εταιρεία Makyol İnşaat, στον επικείμενο διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης για τα δικαιώματα λειτουργίας των στρατηγικής σημασίας γεφυρών του Βοσπόρου και των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της Τουρκίας.

Το γεγονός ότι ένας γαλλικός χρηματοπιστωτικός γίγαντας, ο οποίος διεκδικεί κομβικές υποδομές στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, επιλέγει παράλληλα να επενδύσει δυναμικά και να αναλάβει τα ηνία του υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, όπως αναφέρουν παγωμένα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αποδιοργάνωσε πλήρως τους σχεδιασμούς της τουρκικής διπλωματίας. Η Άγκυρα βρέθηκε προ τετελεσμένων γεγονότων, βλέποντας ευρωπαϊκά κεφάλαια μεγίστης ισχύος να θωρακίζουν έμπρακτα την ενεργειακή ενοποίηση της Ευρώπης με την Ανατολική Μεσόγειο.

Το στρατηγικό σημείο καμπής

Η οριστικοποίηση της μεγάλης αυτής συμφωνίας επισφραγίστηκε σε μια λαμπρή τελετή υπογραφής που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υψηλόβαθμων γαλλικών αντιπροσωπειών. Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε με εμφανή ικανοποίηση ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα αναμφισβήτητο στρατηγικό σημείο καμπής για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Meridiam, Thierry Déau, επεσήμανε τη θεμελιώδη σημασία του έργου για τη μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία ολόκληρης της Ευρώπης. Ο κ. Déau δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η γαλλική επένδυση αποτελεί τον ώριμο καρπό της ελληνογαλλικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η οποία επεκτείνεται πλέον αδιάρρηκτα από τον τομέα της αμυντικής συνδρομής στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Με τη δυναμική αυτή κίνηση, η Ελλάδα ενισχύει θεαματικά τον στρατηγικό της στόχο να καταστεί ο βασικός και αναντικατάστατος ενεργειακός κόμβος που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ανατολικής Μεσογείου, της Κύπρου και του Ισραήλ απευθείας με την ευρωπαϊκή αγορά.

Το φάντασμα της Κάσου

Η αντίδραση της τουρκικής πλευράς υπήρξε άμεση, οργισμένη και άκρως επιθετική. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λειτουργώντας ως φερέφωνα του αναθεωρητικού αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», προαναγγέλλουν ανοιχτά στρατιωτική εμπλοκή και κλιμάκωση της έντασης. Δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο προειδοποιούν ότι εάν ξεκινήσουν οι ποντίσεις και οι εργασίες για το υποθαλάσσιο καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο χωρίς την προηγούμενη έγκριση και άδεια της Άγκυρας, θα επαναληφθούν με απόλυτη αυστηρότητα όσα διαδραματίστηκαν παλαιότερα νότια της Κάσου.

Υπενθυμίζεται ότι η τότε ναυτική αμφισβήτηση και η ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων είχαν ως αποτέλεσμα να παγώσει το έργο της διασύνδεσης για σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια. Η Τουρκία επιχειρεί εκ νέου να καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης, Κάσου και Κύπρου ως ζώνη δικής της δικαιοδοσίας, απειλώντας να μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο οξείας στρατιωτικής κρίσης, εφόσον παρακαμφθούν οι αυθαίρετοι ισχυρισμοί της.

Η ασπίδα των Belharra

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές συνθήκες και οι συσχετισμοί ισχύος στην περιοχή έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το παρελθόν.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε απόλυτη εγρήγορση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι η προστασία των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διεθνών επενδύσεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται πλέον καταλυτικά με τις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI Belharra, οι οποίες φέρουν υψηλά στάνταρ τεχνολογίας, πυραύλους Aster 30 και δυνατότητες προστασίας περιοχής που μεταβάλλουν ριζικά τους συσχετισμούς στη θάλασσα.

Παράλληλα, η ελληνική αμυντική καινοτομία κάνει τη διαφορά στις μονάδες επιφανείας. Το πρωτοποριακό ελληνικό σύστημα αντι-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το οποίο απέδειξε την επιχειρησιακή του υπεροχή και αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει ήδη εγκατασταθεί στις φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ. Υπάρχει μάλιστα συγκεκριμένο και συγκροτημένο σχέδιο για την άμεση τοποθέτησή του και σε άλλα πλοία αιχμής του ελληνικού Στόλου, δημιουργώντας μια αδιάσπαστη αντιαεροπορική και αντι-drone ομπρέλα προστασίας πάνω από τα πλοία που θα εκτελούν τις εργασίες πόντισης του καλωδίου.

Αεροπορική υπεροπλία

Η θαλάσσια ισχύς του Πολεμικού Ναυτικού συμπληρώνεται και σφραγίζεται από την αναμφισβήτητη αεροπορική υπεροπλία που διαθέτει πλέον η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας στους αιθέρες της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιχειρησιακή ένταξη των μαχητικών Rafale 4.5 γενιάς, εξοπλισμένων με τους φονικούς πυραύλους μακρού πλήγματος Meteor, σε συνδυασμό με την ταχύτατη αναβάθμιση του στόλου των F-16 στο ανώτατο επίπεδο Viper, προσδίδει στην Πολεμική Αεροπορία μια συντριπτική τακτική και στρατηγική υπεροχή.

Η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλέον ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων ή παρεμπόδισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν θα βρει απέναντί της μόνο την ελληνική αποφασιστικότητα, αλλά και μια αδιαπέραστη στρατιωτική ισχύ υποστηριζόμενη από γαλλικά κεφάλαια και διεθνείς συμμαχίες. Η είσοδος της Meridiam στο έργο, σε συνδυασμό με την παρουσία των Belharra και την αεροπορική κυριαρχία της Αθήνας, επαναχαράσσει οριστικά τον γεωπολιτικό χάρτη της Μεσογείου, μετατρέποντας την Ελλάδα σε αδιαμφισβήτητο πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και ενεργειακής αυτονομίας για ολόκληρη τη γηραιά ἤπειρο.