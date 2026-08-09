Φιντάν: Η αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν είναι σαν το «Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ

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Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία είναι από τεχνικής άποψης ίδια με τo Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των κρατών μελών, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν.

Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών, παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ, θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιλυθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε.

Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ