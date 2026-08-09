Εξαπλώνεται η φωτιά στην Ινδονησία – Έκλεισε εθνικό πάρκο – Δείτε βίντεο

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Οι Αρχές στην Ινδονησία προχώρησαν στο κλείσιμο του εθνικού πάρκου στο όρος Μπρόμο, στην ανατολική Ιάβα, καθώς η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε τη Δευτέρα εξαπλώθηκε στην περιοχή της καλντέρας, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων.

Η πυρκαγιά έχει κάψει μια έκταση περίπου 1.760 στρεμμάτων στο Μπρόμο, ένα ενεργό ηφαίστειο το οποίο αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Μέχρι την Πέμπτη είχαν καεί περίπου 600 στρέμματα, αλλά έκτοτε η πυρκαγιά πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

A wildfire has ravaged more than 127 hectares of Mount Bromo National Park in East Java, home to the Hindu Tenggerese people – an area equivalent to roughly 180 soccer fields – as Indonesia braces for an El Niño-fueled dry season.

The fire, which began on Aug. 3, has forced the…

— Saran Shanmugam (@saranstm) August 7, 2026

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν στις βουνοπλαγιές

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο φορέας διαχείρισης του εθνικού πάρκου φαίνεται πως οι φλόγες εξαπλώθηκαν στις βουνοπλαγιές τη νύχτα που πέρασε. Την επιχείρηση πυρόσβεσης θα ενισχύσουν ελικόπτερα και drones τις επόμενες ώρες.

Το κλείσιμο του εθνικού πάρκου ήταν απαραίτητο «για την ασφάλεια των επισκεπτών, του προσωπικού και των ανθρώπων στις γύρω περιοχές», υπογραμμίζει ο φορέας διαχείρισης, συμπληρώνοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εκ νέου τις επισκέψεις τους ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.