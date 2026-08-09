Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (9/8) – Πλούσιο πρόγραμμα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλούσιο είναι το σημερινό (Κυριακή) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους φιλάθλους.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, MotoGP, Moto2 και Moto3, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων.
  • Ξεχωρίζουν αγώνες από την Eredivisie, Scottish Premiership, Liga Portugal, WNBA, καθώς και τα ATP Masters 1000 και WTA 1000, όλα διαθέσιμα σε COSMOTE SPORT και Novasports.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πλούσιο το σημερινό (Κυριακή) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας εν μέσω θέρους.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

03:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night Ματέους Γκάμροτ – Κίλιαν Σακίλντ

11:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Warm Up)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

13:15 Novasports Prime Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie

14:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

15:30 Novasports Prime Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Λας Βέγκας Έισις WNBA Regular Season

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπενφίκα – Ακαντέμικο ντε Βισέου Liga Portugal

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ