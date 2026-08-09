Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου: Δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τραυματίες ύστερα από αναστροφή αυτοκινήτου – Δείτε βίντεο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου, στο ύψος του Λαγονησίου.

Συγκεκριμένα, δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή, σύμφωνα με τη δημοτική σύμβουλο του δήμου Σαρωνικού και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Νάταλι Κάκκαβα, η οποία έκανε στο Facebook σχετική ανάρτηση, την οποία συνόδευσε και με βίντεο από το τροχαίο.

Μεγαλύτερη ανησυχία για τον ένα από τους δύο αστυνομικούς

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του ενός εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία.

Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, κατά πληροφορίες, που το είχαν νοικιάσει.