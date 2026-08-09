Πανδαιμόνιο στη Βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής πέταξε αβγά στον πρωθυπουργό – Δείτε βίντεο

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Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Βουλή του Κοσόβου όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αβγά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της χώρας, Άλμπιν Κούρτι, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βουλευτής της αντιπολίτευσης Τίμε Καντριτζάι, από το κόμμα «Συμμαχία» (Aleanca), αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, προτού προτείνει υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Βουλής.

Η Καντριτζάι έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα εκτόξευσε προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, φωνάζοντας «Ντροπή, ντροπή», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα.

An opposition lawmaker threw eggs at Kosovo’s acting Prime Minister Albin Kurti after he told parliament he needed more time to hold talks with other parties before proposing a candidate for speaker following the June snap election pic.twitter.com/iPBaV6cQij — Reuters (@Reuters) August 8, 2026

Πολιτικό αδιέξοδο

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον απόηχο των πρόωρων εκλογών της 7ης Ιουνίου, οι οποίες δεν κατάφεραν να δώσουν οριστική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο του Κοσόβου.

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε σε πρώτη πολιτική δύναμη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η αδυναμία συγκρότησης σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έχει οδηγήσει σε παρατεταμένες διαβουλεύσεις, με την εκλογή προέδρου της Βουλής να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.