Πλεύρης στον Realfm 97,8: Έχουμε 30% αύξηση στις επιστροφές μεταναστών – Τι είπε για τις ροές από τη Λιβύη και την Τουρκία

Για τις μεταναστευτικές ροές και το νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο εισάγει μεταξύ άλλων την δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Οι αφίξεις από τη Λιβύη

Σχετικά με τις αφίξεις από τη Λιβύη, είπε: «Αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, τον Ιούνιο του 2025, που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας, είχαμε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά. Φέτος βρισκόμαστε σήμερα στις 2.500. Οι 2.000 ήταν την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα, είναι κάτω από 500. Αυτό δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες».

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ, σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, άρα σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιαιτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντική; Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο – και με τον Πρωθυπουργό- με την οικογένεια Χαφτάρ, και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία, και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές» τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Τι είπε για την Τουρκία

Ερωτηθείς εάν υπάρχει το ενδεχόμενο η Τουρκία να βρίσκεται πίσω από τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, απάντησε: «Δεν το ακούω με την εξής έννοια. Πρώτα απ’ όλα από την πλευρά της Τουρκίας, όλο τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Οι βασικές ροές από την Λιβύη είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης, και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026, είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές. Είδαμε ότι η Αίγυπτος με το Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσαν λοιπόν από το Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά έρχονταν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέκοψε αυτή την παροχή στο Μπαγκλαντές, άρα πλέον οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν στην Αίγυπτο, εξετάζονται αυστηρά στο κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Συνεπώς, θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμηνο, κόπηκε. Τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί δεν δείχνουν κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο».

«Προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, ακριβώς λόγω του ότι έχει κλείσει πολύ η δίοδος όχι μόνο προς την Ελλάδα, αλλά και επειδή έχουν μειωθεί πολύ οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας, μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως ότι αυτό είναι ενορχήστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη, δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία» πρόσθεσε.

Μειωμένες κατά πολύ οι ροές προς τη χώρα μας

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, αυτή τη στιγμή οι ροές συνολικά στη χώρα μας, είναι μειωμένες, τονίζοντας ότι το 2025 έκλεισε με 30% μείωση, και ήδη στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, παρά τις αφίξεις στην Κρήτη, υπάρχει περαιτέρω μείωση 30%. «Οι δομές μας έχουν πραγματική χωρητικότητα 33.000 θέσεων και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Στα Χανιά το λύσαμε το θέμα και λειτουργεί μία προσωρινή δομή στο εκθεσιακό κέντρο των Χανίων στην Αγυιά, η οποία είναι απαραίτητη, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο, όπου υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Σκουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους Κρητικούς ότι αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι στην Κρήτη. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμηνο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, και οι 6.500-7.000 ήταν εκεί» τόνισε ο κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στις δομές μεταναστών και τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο νησί.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται ,γιατί, σύμφωνα με τον υπουργό, «η Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μηδέν μετανάστες», καθώς με το που φτάνουν στο νησί, σε λίγες μέρες «σπάνε» ανάλογα με το προφίλ τους.

Η αύξηση στις επιστροφές και η περίπτωση των Αιγυπτίων

«Αν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές γιατί έχουν σοβαρή πιθανότητα να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων επιστρέφουν. Επειδή πολλοί έλεγαν αν αποδίδουν ή όχι τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές, να σας πω ότι έχουμε 30% αύξηση στις επιστροφές, το οποίο συνδυάζεται με τη μείωση των ροών. Πέρυσι, στο πρώτο πεντάμηνο, έφτασαν στη χώρα μας 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγύπτιους μετανάστες, και 330 επιστροφές. Δηλαδή, έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα. Εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο, πλέον δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν. Μάλιστα ενεργοποιείται ακόμη παραπάνω, μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία να έρθετε στην Ελλάδα, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό, αλλά η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με Κέντρα Επιστροφής εκτός Ευρώπης

Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το νέο Κανονισμό επιστροφής παράτυπων μεταναστών, ο κ. Πλεύρης ρωτήθηκε εάν η μεταναστευτική πολιτική βρίσκεται στην προεκλογική ατζέντα και κατά πόσο μπορούν κόμματα εκ δεξιών της ΝΔ να το εκμεταλλευτούν, εκφράζοντας πιο σκληρές προσεγγίσεις στο θέμα.

«Πρώτα απ’ όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζομαι ως ένας πολιτικός σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είμαι κεντρώος και πολλές φορές οι θέσεις μου ξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική, η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό» ανέφερε αρχικά.

«Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες οι μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Απ’ την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν μία σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως, ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω το Σύμφωνο Μετανάστευσης που διαμορφώνεται τώρα, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική, για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά, γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν και λένε κάποιες προτάσεις -τα ακούμε και στην Ελλάδα- που είναι τελείως ανεφάρμοστες και εκτός διεθνούς δικαίου» συνέχισε.

«Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι σφίγγει λίγο τη Σοσιαλδημοκρατία, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν ψήφισαν για κέντρα επιστροφής εκτός Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι ότι αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες των οποίων το αίτημα για άσυλο απορρίφθηκε, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης, και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται; Ένας Πακιστανός που θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, δεν θα έρθει ποτέ, ενώ τώρα πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα τον αφήσουν ελεύθερο» κατέληξε ο υπουργός Μετανάστευσης.