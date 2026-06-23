Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος κατηγορούμενος για εμπλοκή σε κύκλωμα σαδιστών που εκβίαζε ανήλικες

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 17χρονος από το Γάζι, που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Cretalive.gr.

Τα μέλη του κυκλώματος εκβίαζαν ανήλικες κοπέλες με σκοπό να τις εξαναγκάζουν να κάνουν πράγματα που τους ζητούσαν: από γυμνές φωτογραφίες μέχρι αυτοτραυματισμούς. Όλα αυτά για τα μέλη του κυκλώματος ήταν κάτι σαν τρόπαια.

Ο 17χρονος είναι ένας από τους δύο ανήλικους που συνελήφθησαν πανελλαδικά στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα εντοπίστηκαν ύστερα από έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Εφιάλτης για ανήλικες

Ο 17χρονος από την Κρήτη φέρεται να είχε ένα συνηθισμένο προφίλ και δεν είχε απασχολήσει σε επίπεδο παραβατικής συμπεριφοράς. Διαδικτυακά, όμως, φέρεται να είχε γίνει εφιάλτης για κάποιες ανήλικες αφού στο πλαίσιο φλερτ, κατάφερνε να αποσπάσει γυμνές φωτογραφίες τους, ώστε στη συνέχεια να τις έχει στο… χέρι και να τις εκβιάζει ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Σύμφωνα, με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος και ο συνομήλικός του, που συνελήφθη στη βόρεια Ελλάδα, φέρονται να συνδέονται και να ενεργούν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, 764, ένα δίκτυο εξτρεμιστών με διεθνή δράση που μέσω διαδικτύου στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί και τα εκφοβίζει με ψυχολογική πίεση. Οι δράστες εξαναγκάζουν με αυτόν τον τρόπο τα θύματά τους να στέλνουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησής τους και να προχωρούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού ή ακόμη και αυτοχειρίας.

Στο σπίτι του 17χρονου, στο Ηράκλειο, βρέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος με βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών και φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονταν ανήλικες κοπέλες, γυμνές, να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού.