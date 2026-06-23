Οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα: Χωρίς Δευτεροβάθμια Δομή Ειδικής Αγωγής το νησί – «Παλεύουμε μόνοι μας, να δοθεί άμεσα λύση» λένε γονείς και εκπαιδευτικοί

«Η φωνή των παιδιών δεν μπορεί να μένει στη σιωπή. Υπάρχουν αγώνες χωρίς ιδεολογίες. Αγώνες χωρίς χρώματα. Αγώνες που έχουν καρδιά». Μια φράση που πρέπει να ακούγεται από τα χείλη κάθε πολίτη που το «βλέμμα» του ατενίζει το μέλλον των παιδιών μέσα από τα δικά τους μάτια. Όμως, ακόμη και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Στην Αίγινα, δεν υπάρχει Δευτεροβάθμια Δομή Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΕΝΕΕΓΥΛ ή ΕΕΕΕΚ) με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς να υψώνουν «κραυγή αγωνίας» για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα λόγω του μεγάλου αυτού κενού και να ζητούν την άμεση ίδρυση Ειδικού Γυμνασίου.

Της Εύης Κατσώλη

Όπως υποστηρίζει μιλώντας στο enikos.gr η κα Χριστίνα Τούση, μητέρα ενός αγοριού με σύνδρομο Down, «νιώθουμε ότι παλεύουμε μόνοι μας. Δεν βρίσκουμε ευήκοα ώτα στη Δημοτική Αρχή. Και όταν μια Πολιτεία, ένας Δήμος δεν μεριμνά για τα παιδιά της, αυτό συνιστά έλλειψη πολιτισμού».

Η ίδια περιγράφει ότι οι οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες πέρα από την προσωπική μάχη που δίνουν, έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλες δυσκολίες που μοιάζουν ανυπέρβλητες. Την επόμενη σχολική χρονιά ο γιος της θα πρέπει να φοιτήσει σε Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής.

Και τον Ιούνιο του 2027 άλλα δύο παιδιά ΑμεΑ θα πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Μόνο που υπάρχει ένα σοβαρό εμπόδιο: η Αίγινα δεν διαθέτει Δευτεροβάθμια Εκπαιδευτική Δομή Ειδικής Αγωγής.

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος είχε μεριμνήσει πριν από μερικά χρόνια για τη λειτουργία Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το Γυμνάσιο. Πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά που τελειώνουν το Δημοτικό, είναι υποχρεωμένα είτε να μην λάβουν περαιτέρω εκπαίδευση, γυμνασιακή, είτε να αναγκαστούν οικογένειες να αφήσουν τα σπίτια και τις δουλειές τους στο νησί και να μετακομίσουν στην Αθήνα ή τον Πειραιά, με ό, τι ανατροπές κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει στη ζωή τους. Ο άλλος δύσκολος δρόμος είναι να χωριστούν οικογένειες, προκειμένου ένας γονέας να συνοδεύσει το παιδί με ειδικές ανάγκες σε μια άλλη πόλη και ο άλλος γονέας να μείνει στον τόπο του που σημαίνει μεταξύ άλλων διατάραξη της οικογενειακής γαλήνης και οικονομική εξουθένωση.

Ακόμη και αν εγκριθεί η κατ’ οίκον διδασκαλία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, αυτό σημαίνει ότι αποθαρρύνεται και αποτρέπεται η κοινωνικοποίησή τους. Είναι διαφορετικό ένας μαθητής ή μια μαθήτρια να διδάσκεται μεν και ταυτόχρονα να έρχεται σε επαφή με άλλα παιδιά μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον και διαφορετικό να είναι συνέχεια κλεισμένο στο σπίτι.

«Είμαστε σε απόγνωση» τονίζει η κα Τούση, η οποία περιγράφει όλες τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχει κάνει η ίδια μαζί με άλλους γονείς, δασκάλους και απλούς πολίτες της Αίγινας, αλλά όπως λέει στο enikos.gr, «δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν δείχνει να νοιάζεται για το πρόβλημά μας».

Ζήτησαν να περάσει το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο

Όπως φαίνεται στο έγγραφο που δημοσιεύει το enikos.gr με ημερομηνία 18/5/2026 και το οποίο κοινοποιείται στον δήμαρχο Αίγινας, κ. Ζορμπά, τον αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Ζαμπέλη, τους δημοτικούς συμβούλους, το υπουργείο Παιδείας, την ΕΛΜΕ Πειραιά, το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά αλλά και τους βουλευτές, έχει τεθεί το αίτημα να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, το ζήτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση Δευτεροβάθμιας Δομής Εκπαίδευσης (για τη σχολική χρονιά 2026- 2027).

Σε αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι «η ίδρυση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου πριν από κάποια χρόνια αποτέλεσε σημαντική εκπαιδευτική συνεισφορά του νησιού μας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες αναπηρίες. Κάλυψε το μεγάλο αυτό κενό που είχε ως αποτέλεσμα είτε οι μαθητές αυτοί να πηγαίνουν στο γενικό σχολείο, είτε να μετακινούνται στον Πειραιά ώστε το παιδί να έχει την κατάλληλη για αυτό εκπαίδευση, με μεγάλο κόστος για τις οικογένειες, αλλά και κούραση». Και συνεχίζει:

«Η έλλειψη Δευτεροβάθμιας Δομής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΕΝΕΕΓΥΛ ή ΕΕΕΕΚ) θα αναγκάσει τα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό, να μετακομίσουν σε Αθήνα ή Πειραιά επιφέροντας σημαντικές αναταράξεις στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή».

Τονίζεται ακόμη ότι: «Φυσικά δεν αιτούμαστε να δημιουργηθεί ένας χώρος ακατάλληλος κτιριακά για τους μαθητές που θα φοιτήσουν ωστόσο κρίνεται αναγκαίο να βρεθεί μια πρώτη άμεση λύση, έστω και προσωρινή, όσο αναζητείται ένας χώρος που να πληροί 100% τις προϋποθέσεις ίδρυσής του».

Το έγγραφο αυτό κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου και όπως εξηγεί η κα Τούση, φέρει τις υπογραφές 160 γονέων/ κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και πολιτών της Αίγινας. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, το θέμα ποτέ δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως θα έπρεπε. Και όταν η αντιπολίτευση του Δήμου στηλίτευσε τη στάση αυτή, το επιχείρημα ήταν ότι «υπήρχαν πολλά ζητήματα σε εκκρεμότητα και θα συζητηθεί άλλη στιγμή», πρόσθεσε η κα Τούση.

Η ερώτηση στη Βουλή και η απάντηση Λιβάνιου

Στις 26 Μαΐου 2026 βουλευτές του ΚΚΕ υπογράφουν ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας, σχετική με την απουσία Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής στην Αίγινα.

Η ερώτηση που έθεσαν τότε είναι η εξής: «Τι μέτρα θα πάρει το υπουργείο ώστε να προχωρήσει άμεσα η ίδρυση δομής ΕΑΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα και η λειτουργία της από το επόμενο κιόλας σχολικό έτος, με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και άλλου προσωπικού, με όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, που να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των μαθητών/τριών».

Η απάντηση ήρθε από τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος αναφέρει: «Σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από τον Δήμο Αίγινας και μόλις περιέλθουν, θα επανέλθουμε με συμπληρωματική απάντηση».